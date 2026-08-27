El nivel de riesgo de incendio forestal este jueves es alto en la Cuenca de Mula, Guadalentín, Litoral este y Noroeste - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves, 27 de agosto, es alto en la Cuenca de Mula, Guadalentín, Litoral este y Noroeste.

Además, es moderado en el Altiplano, Litoral oeste y Vega Alta-Ricote-Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

La Dirección del Plan Infomur pide que se evite toda actividad que pueda provocar un incendio forestal y recuerda que, si se ve humo o fuego, debe llamarse inmediatamente al '1-1-2'.