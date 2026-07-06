El nivel de riesgo de incendio forestal para este lunes es extremo en la Cuenca sde Mula y en el Guadalentín

La Agencia Estatal de Meteorología informa sobre el nivel de peligro de incendio forestal para este lunes, 6 de julio de 2026, en la Región de Murcia. - '1-1-2'

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 6 de julio de 2026, es extremo, muy alto o alto en toda la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo es extremo en la Cuenca de Mula y el Guadalentín; muy alto en el Altiplano, el Litoral-Oeste, el Noroeste y Vega Alta-Ricote-Murcia; y alto en el Litoral-Este, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

La dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal.