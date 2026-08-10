El nivel de riesgo de incendio forestal este lunes es muy alto o alto en gran parte de la Región

Mapa de riesgo de incendio forestal para este lunes - 1-1-2

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 10 de agosto de 2026, es muy alto o alto en gran parte de la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal muy alto en el Altiplano y Noroeste; alto en Cuenca de Mula, y Vega Alta-Ricote-Murcia; y moderado en el Guadalentín y litoral este y oeste, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se deje dejar basura y que si observan humo o fuego deben llamar inmediatamente al '1-1-2'.