El nivel de riesgo de incendio forestal este martes es alto en el Noroeste de la Región

Riesgo de incendio forestal - 1-1-2

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes, 11 de agosto de 2026, es moderado o bajo en la mayor parte de la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal es alto solo en el Noroeste. Así, es moderado en Altiplano, Cuenca de Mula, Guadalentín, Litoral-Oeste y Vega Alta-Ricote-Murcia y bajo en el Litoral-Este, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Infomur recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se deje dejar basura y que si observan humo o fuego deben llamar inmediatamente al '1-1-2'.