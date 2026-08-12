El nivel de riesgo de incendio forestal este miércoles es alto en el Altiplano y Noroeste de la Región

Riesgo de incendio forestal - 1-1-2

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles, 12 de agosto de 2026, es alto o moderado en la la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal es alto en el Altiplano y Noroeste. Así, es moderado en la Cuenca de Mula, Guadalentín, Litoral-Este, Litoral-Oeste y Vega Alta-Ricote-Murcia. según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Cabe recordar que la Región de Murcia cerrará desde las 6.00 horas de este miércoles, 12 de agosto, los accesos a determinados montes públicos y espacios naturales con motivo del eclipse solar y ante la previsión de una elevada afluencia de personas y el riesgo de incendios forestales asociado a las altas temperaturas y la sequedad del terreno.

La medida, activada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias en el marco del dispositivo especial de Protección Civil previsto para el eclipse, permanecerá vigente hasta las 7.00 horas del jueves, 13 de agosto.