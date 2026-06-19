Noelia Arroyo destaca ante ASTIC que el transporte mantiene miles de empleos en el Campo de Cartagena

La regidora clausura la asamblea de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera y vincula el futuro logístico del municipio con la fortaleza del sector - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, participó en la clausura de la asamblea de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), donde defendió el papel de las empresas del sector en la vida cotidiana, en la actividad exportadora y en el mantenimiento de miles de empleos en el Campo de Cartagena.

"El transporte internacional hace posible que un agricultor del Campo de Cartagena viva gracias a un consumidor del centro de Alemania", afirmó ante los representantes del sector, agradeciendo a ASTIC la elección de Cartagena como sede de la reunión.

También recordó la relación histórica de la ciudad con el comercio, el transporte y el puerto. "En cierta forma, aquí empezó todo" dijo tras recordar que la Vía Augusta unió a Carthago Nova con Roma en la primera via internacional que conectó la peniunsula.

La regidora destacó que esa tradición ha hecho que también que la Región cuente con algunas de las mayores empresas de transporte de España, "compañías que mantienen miles de puestos de trabajo vinculados a los sectores y empresas que viven de la exportación, entre ellos el sector agroalimentario del Campo de Cartagena".

Cartagena, añadió, "aspira a crecer como plataforma logística en un mercado global, con planes vinculados a la ampliación de su puerto y al refuerzo de su posición como nodo de actividad económica", y sostuvo que esos objetivos requieren un sector del transporte "fuerte y dinámico".

Arroyo agradeció a Marcos Basante, presidente saliente de ASTIC, su trabajo al frente de la organización, y dio la enhorabuena al presidente elegido en la reunión de Cartagena, José Luis Olivella. La alcaldesa le deseó acierto y capacidad de diálogo para afrontar una etapa marcada por los retos regulatorios, energéticos y empresariales del transporte por carretera.

Por otro lado, se refirió a los retos que afronta el transporte por carretera, entre ellos los costes, la transición energética, la regulación europea, la escasez de conductores y la necesidad de relevo generacional. Frente a esas dificultades, destacó la capacidad de adaptación que ha demostrado históricamente el sector.

En su discurso, defendió que las infraestructuras "solo generan actividad económica si existen empresas capaces de utilizarlas con flotas modernas, planificación y capacidad de respuesta. Ni las mejores carreteras son nada si por ellas no circulan las flotas de empresas modernas", indicó.

Otro de los ejes de la intervención fue la necesidad de mejorar el reconocimiento social de las empresas transportistas. La alcaldesa advirtió de que una sociedad hiperconectada se ha acostumbrado a pedir productos desde el teléfono móvil sin pensar en las personas, vehículos y empresas que permiten que esas mercancías recorran miles de kilómetros hasta llegar a su destino.

"El teletransporte aún no se ha inventado. Lo que existe es esto: transporte, planificación, responsabilidad y servicio", afirmó la alcaldesa, que pidió apoyo para un sector básico en la organización económica y social actual.