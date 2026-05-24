Nueva convocatoria del 'Plan Asociarte' para incrementar las actividades culturales en los municipios

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), ha lanzado la nueva convocatoria del 'Plan Asociarte', que destina 200.000 euros a las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que desarrollan espectáculos y actuaciones culturales en los diferentes municipios de la Región de Murcia.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, indicó que "el objetivo de estas ayudas es fortalecer la cultura en toda la Región, acercándola a la sociedad, garantizando además su acceso a todos los ciudadanos, residan donde residan. Con 'Asociarte' apoyamos a los colectivos que contribuyen a contar en la Región con una cultura viva y cercana".

Hasta el 11 de junio las asociaciones y fundaciones no públicas, sin ánimo de lucro, cuyos fines y actividades estén íntimamente relacionadas con el teatro, el circo, la danza, la música y folklore, podrán solicitar estas ayudas, que pueden alcanzar los 6.000 euros, para desarrollar sus eventos.

El 'Plan Asociarte' está destinado a contribuir, a través de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a los gastos de publicidad y difusión, alojamiento, desplazamiento, dietas y gastos referentes al desarrollo de los diferentes eventos culturales como teatro, circo, danza, música y folclore que se celebren en espacios de la Región.

En la anterior edición del Plan, la de 2025, obtuvieron apoyo un total de 117 eventos como las programaciones de ProMusica; festivales de folclore, bandas o distintos tipos de músicas, ya sean modernas como el rock o el pop, o clásica y antigua; certámenes de teatro; encuentros de cuadrillas o el XXXIV Encuentro de Campana de Auroros de Javalí Nuevo; así como fiestas tradicionales con eventos culturales o acontecimientos como La Noche en Vela de Aledo.

Todos los detalles de la resolución que convoca la ayudas del 'Plan Asociarte' se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el aparado de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.