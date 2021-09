Nuevos hallazgos en la Isla del Fraile de Águilas lo revelan como un yacimiento "único" en el Mediterráneo

MURCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda campaña de excavaciones en la isla del Fraile de Águilas, que se ha llevado a cabo desde el pasado 6 de septiembre y culminan hoy, continúa revelando los secretos de un yacimiento único en el Mediterráneo occidental.

En esta ocasión, los arqueólogos han descubierto nuevos enterramientos de época islámica, pertenecientes probablemente a los siglos XII- XIII, y una gran pileta de salazones tardorromana, según han explicado los directores del proyecto, Alejandro Quevedo (Universidad de Murcia) y Juan de Dios Hernández García (Museo Arqueológico de Águilas).

La campaña, promovida por la concejalía de Patrimonio Cultural y Cultura del Ayuntamiento de Águilas, con la Universidad de Murcia y el Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima (IBEAM), ha contado con el patrocinio de la empresa OSS (Offshore Special Services), con sede en San Javier, que ha puesto a disposición los medios para el desarrollo de los trabajos de prospección subacuática.

El director de proyectos del Instituto Balear de estudios en arqueología Marítima, Javier Rodríguez Pandozi, ha explicado que la novedad este año ha sido la intervención en el ámbito submarino, gracias a la colaboración de la empresa OSS.

"La intervención arqueológica subacuática en la zona, ha sido muy positiva ya que esta campaña nos ha servido para entender mucho mejor el entorno marítimo de la Isla del Fraile", explica.

Alejandro Quevedo, de la Universidad de Murcia, ha destacado que "la importancia de la explotación de los recursos del mar queda patente con la aparición de nuevas ánforas con restos de pescado en su interior, algo que permitirá comprender la dieta y el tipo de pesca que practicaban los habitantes de la isla en la Antigüedad".

En este sentido, se han excavado dos grandes habitaciones que funcionaron como almacenes en el siglo V d.C. y que poseen más de tres metros de alzado, un estado de conservación excepcional para un yacimiento de estas características.

Uno de los aspectos más relevantes de la campaña "es la aparición de restos de época republicana", que, según los expertos, remontan la cronología de la isla a más de 2000 años.

El equipo de este año, formado por 20 personas, ha contado con estudiantes procedentes de diversas universidades españolas, entre las que se encuentran la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid, Barcelona, Granada, Jaén, Navarra y Murcia.

La gran novedad de la edición 2021 ha sido la extensión de los trabajos al ámbito submarino. La isla del Fraile es el único yacimiento catalogado como Bien de Interés Cultural a nivel terrestre y subacuático en la Región de Murcia. Debido a su carácter insular, el estudio de su entorno marítimo resultaba fundamental para comprender sus diversas fases históricas.

De esta manera, en paralelo a los trabajos en tierra, el Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima (IBEAM) ha desarrollado una campaña de prospección subacuática, dirigida por Javier Rodríguez Pandozi y Enrique Aragón Núñez, este último procedente de la Universidad de Flinders (Australia).

Los trabajos han permitiendo mapear la distribución de material antiguo y medieval en la bahía del Hornillo, con la intención de identificar las posibles zonas utilizadas como fondeadero.

Y es que, debido al interés que suscita el proyecto de la isla del Fraile, que ya contaba con la colaboración del Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid (LafUAM), este año se han sumado al mismo nuevos investigadores procedentes de la Universidad Complutense de Madrid (Francisco Moreno) y de la Universidad de Jaén (Mario Gutiérrez) ambos especializados en Arqueología de la Arquitectura y Geoarqueología.

Asimismo, cabe destacar la colaboración del investigador japonés Tomoo Mukai, especialista en ceramología del Centre Camille Jullian (Universidad de Aix-Marsella). Junto a la Universidad de Aix-Marsella, se ha obtenido un proyecto conjunto de investigación sobre las cerámicas africanas documentadas en la isla (CERAFRICS Consumption and Exchange of Roman African Ceramics in Southeastern Spain) que contará en los próximos años con el apoyo económico y científico de l'EHEHI École des hautes études hispaniques et ibériques de la Casa de Velázquez, institución francesa de Arqueología con sede en Madrid.

La investigación arqueológica de la isla del Fraile se enmarca en un convenio de colaboración firmado entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Águilas y financiado íntegramente por este último. Sin embargo, las necesidades derivadas del propio proyecto, con un notable incremento de especialistas y medios, han llevado a sus directores a abrir la financiación a empresas y fundaciones.

La implantación de este modelo de micromecenazgo, habitual en el mundo anglosajón, pero con menos arraigo en nuestro país, ha sido todo un éxito. Alejandro Quevedo ha agradecido el "generoso patrocinio de la empresa Offshore Special Services, con sede en San Javier".

OSS ha desplegado en la Isla del Fraile una embarcación pesada, una unidad grande de apoyo a los buceadores y al personal que ha realizado las intervenciones subacuáticas, equipos de buceo para apoyar a los arqueólogos, que son científicos del IBEAM, y todos los materiales técnicos, como torpedos de rastreo, cámaras de grabación en 3D y, sobre todo, los GPS submarinos y elementos como sonar de barrido lateral y magnetómetros.