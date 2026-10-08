'Nutrillermo' anima en la UCAM a los futuros nutricionistas a actualizarse y aprender a comunicar

Jornada de Nutrición Moderna celebrada en la UCAM con la participación del doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, también conocido como Nutrillermo en las redes sociales - UCAM

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El templo del Monasterio de Los Jerónimos, sede central de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), ha acogido este jueves una nueva Jornada de Nutrición Moderna, organizada en colaboración con NutriAcademy y protagonizada por Guillermo Rodríguez Navarrete, doctor en Nutrición Humana y CEO de NutriAcademy, conocido en redes sociales como 'Nutrillermo'.

Estudiantes, profesores y público general han participado en un encuentro centrado en acercar el conocimiento sobre nutrición a la vida cotidiana y favorecer su aplicación práctica, según ha informado la institución docente.

El doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, que cuenta con una comunidad de más de tres millones de seguidores en las diferentes plataformas sociales, ha abordado durante su intervención los principales pilares de lo que denomina 'Nutrición moderna', planteando una visión que integra evidencia científica, biología evolutiva y estilo de vida para analizar el impacto que los hábitos y el entorno tienen sobre la salud.

Uno de los aspectos centrales de la jornada ha sido precisamente la dificultad de trasladar el conocimiento científico a cambios efectivos en el comportamiento.

"El conocimiento no significa nada si no lo aplicas", ha señalado, destacando que comunicar sobre salud exige no solo disponer de información adecuada y mantenerla actualizada, sino conseguir que las personas comprendan el mensaje y puedan incorporarlo a su vida cotidiana.

HÁBITOS Y ENTORNO COMO PARTE DE LA PREVENCIÓN

El especialista ha defendido, en este sentido, la necesidad de prestar mayor atención a la prevención y a aquellos factores relacionados con el estilo de vida que pueden modificarse. Para explicarlo, ha recurrido al concepto de "habitología", con el que propone poner el foco no solo en el tratamiento de la enfermedad, sino también en aprender a gestionar los hábitos y el entorno.

"Formamos médicos y nutricionistas, pero no tenemos 'habitólogos' ni 'entornólogos'. ¿Quién nos enseña a corregir el entorno?", ha planteado durante su intervención.

El doctor Guillermo Rodríguez Navarrete ha llamado también la atención sobre comportamientos presentes en la sociedad actual, entre ellos el consumo elevado de azúcar refinado y productos ultraprocesados o la exposición nocturna a la luz artificial.

Desde su planteamiento, la alimentación no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de un conjunto en el que intervienen también el descanso, la actividad física y las características del entorno en el que vive cada persona.

A la hora de afrontar los hábitos alimentarios, el doctor Guillemo Rodríguez Navarrete ha incidido especialmente en la importancia de ser conscientes de los mecanismos que intervienen en los antojos y en la toma de decisiones.

Para ilustrarlo, ha utilizado lo que denomina la "regla de los cinco segundos", con la que invita a reflexionar sobre la brevedad del placer asociado a determinados alimentos y sobre la posibilidad de interrumpir una conducta antes de convertirla en automática. "Nadie enferma por la primera cucharada, sino por las que vienen después", ha ejemplificado.

PENSAMIENTO CRÍTICO Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Durante el encuentro, también ha respondido a las preguntas planteadas por estudiantes de Nutrición de la UCAM, que le han interrogado sobre la evolución del conocimiento científico y la necesidad de modificar las propias recomendaciones cuando aparecen nuevas evidencias.

El especialista ha animado a los futuros profesionales a "mantener una actitud crítica ante la literatura científica y a reforzar la formación en fisiología y bioquímica" para disponer de herramientas que les permitan valorar adecuadamente la información disponible y adaptar sus planteamientos conforme avanza la investigación.

Junto a la formación científica, ha insistido en que el conocimiento debe traducirse finalmente en acciones concretas y sostenidas en el tiempo. "La repetición es la madre de cualquier habilidad. La acción es lo que materializa que todo el conocimiento se transforme en beneficios, en años de vida y en vida en los años", ha señalado.

CERCA DE 90 ESTUDIANTES RECIBEN SU CERTIFICACIÓN DE NUTRIACADEMY

La programación desarrollada en el templo del Monasterio de Los Jerónimos ha comenzado durante la mañana con el acto de entrega de diplomas a cerca de 90 estudiantes que han obtenido la certificación de NutriAcademy, avalada por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

La entrega de estas certificaciones ha puesto también de relieve la colaboración entre NutriAcademy y la UCAM, que conecta la formación especializada en nutrición con el ámbito universitario. Esta relación permite complementar la formación de los participantes y acercar al entorno académico nuevas perspectivas y contenidos relacionados con la evolución del conocimiento y la práctica profesional en nutrición.