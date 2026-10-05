Ocho líneas urbanas de Murcia tendrán más capacidad, nuevos destinos y recorrido más directos a partir el 1 de noviembre

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MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha el próximo 1 de noviembre una nueva reordenación y mejora de ocho líneas urbanas de transporte público, que contarán con nuevos recorridos y paradas, más capacidad donde existe una mayor demanda y conexiones con nuevos destinos y equipamientos.

Los cambios afectarán a las líneas C1, C2, C3, C5, R12, R14, R20 y R80. Estos se llevan a cabo tras un análisis individualizado de cada línea y de la utilización de sus paradas, teniendo en cuenta la demanda real, los tiempos efectivos de recorrido, los puntos que afectan a la regularidad del servicio y las necesidades trasladadas por usuarios, asociaciones vecinales y juntas municipales, según han informado desde el Consistorio.

Este análisis ha permitido adaptar las frecuencias a la realidad de los recorridos, reforzar la capacidad donde resulta más necesaria y priorizar las conexiones con centros sanitarios y educativos, residencias, aparcamientos disuasorios y otros centros atractores y nodos de intercambio.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que "no queremos esperar a la implantación completa del nuevo modelo para introducir mejoras que ya podemos ofrecer a los usuarios. Estamos analizando línea por línea dónde podemos ganar tiempo, aumentar capacidad o llegar a nuevos destinos y, allí donde es posible hacerlo, estamos actuando".

MÁS CAPACIDAD PARA LA LÍNEA URBANA CON MÁS VIAJEROS

Una de las principales mejoras afectará a la R80, que, con más de 600.000 viajeros al año, es la línea con mayor número de pasajeros de la red urbana. Esta línea dejará de circular por la calle Correos para hacerlo por Gran Vía ya que el estudio realizado ha determinado que el número de viajeros que suben o bajan en Correos es "residual", y atravesarla "penaliza los tiempos de viaje y dificulta la utilización de vehículos de mayor tamaño".

El cambio permitirá incorporar autobuses de mayor capacidad dando así respuesta a la demanda existente en la zona de Ronda Sur, con la parada de paseo Florencia con más de 135.000 viajeros al año, la tercera con mayor número de usuarios y que utiliza cerca del 25% de usuarios de la línea. Estas modificaciones permitirán elevar las plazas ofertadas de 1.452 a 3.608 diarias.

ZARANDONA Y LOS GARRES GANAN NUEVAS CONEXIONES

Otra de las principales novedades será la prolongación de la C5 para dar servicio por primera vez a Zarandona, anticipando uno de los recorridos previstos en el nuevo modelo de transporte y creando además una conexión directa entre sus vecinos y la estación de ferrocarril de Murcia.

El nuevo recorrido incorporará nuevas paradas junto a la iglesia de Zarandona y Astrapace y conectará también con el aparcamiento disuasorio de Loaysa.

Por su parte, la R12 llegará hasta la calle Mayor de Los Garres, acercando el autobús al núcleo de la pedanía en un entorno más adecuado, seguro y accesible. Por las mañanas, la línea duplicará su flota coincidiendo con la franja de mayor demanda.

RECORRIDOS MÁS DIRECTOS Y MEJORES CONEXIONES CON EQUIPAMIENTOS

La actuación permitirá también optimizar los itinerarios de la C1 y la C2. Ambas dejarán de circular por la calle Monte Carmelo, un punto donde se generan retrasos y se penaliza la velocidad comercial.

La C1 pasará por Vicente Aleixandre y Almela Costa y contará con dos nuevas paradas que permitirán prestar servicio a los usuarios del Centro de Salud y el Centro Social del Infante.

La C2 discurrirá por Pío Baroja y Carmen Conde e incorporará una nueva parada en el lateral del Hospital Quirón, mejorando el acceso en transporte público al centro sanitario y a los institutos Floridablanca y Saavedra Fajardo.

La C3 contará por primera vez con servicio durante las tardes, permitiendo atender en esta franja a las residencias existentes en el entorno de la Ciudad de la Justicia.

La R14 optimizará su recorrido por San Pedro, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la puntualidad de la línea. Además, el acceso a la avenida Pedro Guillén se realizará desde el paseo Villa Carmen y la línea tendrá su cabecera en Joven Futura.

Por último, la R20 modificará su itinerario para dar servicio directo al Centro de Salud de La Flota, el CEIP Luis Costa y el IES La Flota, y conectará también con el aparcamiento disuasorio de Loaysa.

Las modificaciones entrarán en funcionamiento el 1 de noviembre para adelantar, dentro de lo posible, las mejoras asociadas al futuro modelo de transporte. El diseño de las actuaciones ha procurado que los nuevos itinerarios estén alineados con la futura red y permitan una transición progresiva hacia ella.

Esta semana comenzará una campaña informativa en autobuses, paradas, redes sociales y canales municipales para que los usuarios conozcan los nuevos recorridos antes de su entrada en funcionamiento.