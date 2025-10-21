Oficina Técnica del Mar Menor considera que el Comité Científico es el órgano donde se tienen que analizar los datos

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, ha afirmado que ha sido la Oficina Técnica del Mar Menor la que ha pedido la convocatoria, con carácter urgente, del Comité de Asesoramiento Científico precisamente para no entrar en una guerra de cifras y que sea ese órgano el que "analice los distintos informes de los centros de investigación", dependientes de la Comunidad y del Estado, como el Imida, el Cebas o el IEO.

"Es ahí donde se tiene que analizar y contrastar las distintas informaciones, el diagnóstico de la situación", ha defendido Baraza, que ha celebrado que ese Comité se reúna este martes, a las 13.00 horas, para analizar la situación. "Esperamos el contraste de opiniones que los científicos puedan recabar", indica.

No obstante, ha asegurado que "lo que está claro" es que el IEO tiene una información que se deriva del sistema de monitorización, "muy potente, ya que es el centro de referencia que tenemos en el Ministerio para llevar el seguimiento del estado de la laguna".

Y es que, ha subrayado, "con ese sistema de monitorización tenemos datos cuasi reales, a tiempo real", unos datos que ponen de manifiesto que la zona sur del Mar Menor se encuentra en una situación "prácticamente de anoxia".

Si bien es cierto, ha dicho, que dependiendo de múltiples factores, como movimiento de agua, mareas, marejadillas, entre otros, se podría favorecer el incremento de los niveles de oxígeno.

La situación no ha variado mucho con respecto a este lunes, ya que los datos que les han facilitado esta misma mañana "son los mismos, es decir, seguimos en un estado de baja cantidad de oxígeno en esa zona concreta, está rayando lo que entendemos por anoxia", ha finalizado.