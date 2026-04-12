El operativo especial de limpieza culmina con éxito tras un Entierro de la Sardina multitudinario

La concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha supervisado desde primera hora de la mañana las labores de limpieza - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha supervisado desde primera hora de la mañana las labores de limpieza tras la jornada del Entierro de la Satina, acompañada por el director de PreZero, José Manuel García, y los técnicos del Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento, que han comprobado los trabajos del exhaustivo dispositivo diseñado de forma conjunta con la empresa concesionaria PreZero, que ha permitido despejar el centro de la ciudad en tiempo récord.

Un total de 180 profesionales han trabajado durante la jornada del Entierro de la Sardina en una operativa específica para cubrir el recorrido del desfile y las zonas de mayor afluencia, lo que ha permitido retirar una cantidad de residuos estimada de 28 toneladas. Esta cifra, que se mantiene en la línea de la edición anterior, demuestra la enorme eficacia del servicio frente a una participación ciudadana que este año ha vuelto a ser multitudinaria.

Aunque el esfuerzo ha alcanzado su punto álgido tras el gran desfile de anoche, el dispositivo especial diseñado entre el Ayuntamiento y PreZero comenzó a rodar el pasado miércoles con el inicio de los actos del Bando de la Sardina. Desde ese momento, un equipo humano compuesto por más de 300 operarios del total de 680 y un despliegue técnico de 118 máquinas han trabajado de forma ininterrumpida para garantizar que la ciudad luciera su mejor cara durante toda la semana festiva.

Más allá de la recogida, estas fiestas han destacado por su vertiente pedagógica bajo el lema de la concienciación. Las brigadas cívicas han realizado una labor fundamental de información y sensibilización durante toda la semana, orientando a ciudadanos y visitantes sobre el uso de los aseos, la resolución de dudas a través de códigos QR y el fomento del reciclaje en plena celebración.

También se han repartido chapas y tote bags conmemorativas, así como el éxito del photocall de la 'Sardina Huertana', donde cientos de murcianos se llevaron un recuerdo fotográfico de las fiestas. Este compromiso con el medio ambiente se trasladó incluso al propio desfile, donde el popular personaje Drilo y su Pandilla hicieron las delicias de los asistentes con sus canciones sobre economía circular y las "cuatro erres" sobre la gestión de residuos, también en periodos festivos.

COBERTURA INTEGRAL: DEL CASCO HISTÓRICO A BARRIOS Y PEDANÍAS

El despliegue de limpieza no se ha limitado a las grandes avenidas, sino que ha realizado un barrido profundo por todo el corazón monumental y sus zonas adyacentes. Los servicios han trabajado con especial minuciosidad en el casco histórico, extendiendo su radio de acción de forma inmediata al Barrio del Carmen.

Este esfuerzo coordinado ha permitido que espacios emblemáticos como la Plaza Belluga, Santo Domingo o Alfonso X, junto a los accesos a la Alameda de Colón y el Puente Viejo, recuperen su estado óptimo apenas unas horas después de finalizar la quema de la Sardina.

"Murcia ha vivido una jornada histórica y nuestro objetivo es que hoy domingo la ciudad recupere su pulso en tiempo récord. Sin embargo, el trabajo no termina aquí; las labores de limpieza y repaso continuarán durante los próximos días hasta que cada rincón del municipio recupere su cotidianidad absoluta", ha destacado Rebeca Pérez.

La edil ha querido hacer especial hincapié en la vertebración del servicio en todo el territorio. "Es fundamental recalcar que en ningún momento se han descuidado nuestros barrios y pedanías. Mientras el centro vivía los días grandes de desfiles, las tareas de mantenimiento se han mantenido con total intensidad en todo el término municipal, y así seguirán durante las próximas jornadas de repaso", ha subrayado.

Además, para culminar el dispositivo, se están ejecutando dobles batidas de hidrolimpieza con productos específicos y biotecnología enzimática para garantizar la máxima higiene del pavimento y eliminar cualquier rastro de olor, asegurando que Murcia luzca impecable desde hoy mismo.

HIGIENE AVANZADA Y AROMA A AZAHAR EN LAS CALLES

Un punto fundamental de la logística de este año ha sido la gestión de los 500 aseos portátiles distribuidos por todo el municipio, que han contado con un servicio permanente de mantenimiento y desinfección. Para garantizar la máxima salubridad, se ha empleado una limpieza enzimática de última generación, diseñada para eliminar residuos a nivel molecular de forma ecológica y eficiente.

Además, tras el baldeo intensivo de las calles y plazas del centro y el Barrio del Carmen, se ha aplicado un tratamiento final con fragancia de azahar. "La planificación milimétrica junto a los técnicos de PreZero ha sido fundamental. No nos hemos limitado a recoger residuos; hemos aplicado tratamientos de vanguardia para que la ciudad recupere su brillo y su característico olor a azahar", ha concluido Rebeca Pérez durante su visita.