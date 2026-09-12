Ortega (PSRM): "Las políticas de López Miras hacen de la Región una de las CCAA donde más sube la vivienda"

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Miguel Ortega, ha denunciado que las políticas de López Miras "han convertido a la Región de Murcia en una de las comunidades autónomas donde más sube el precio de la vivienda, según el Instituto Nacional de Estadística".

Ortega ha hecho estas declaraciones en respuesta al diputado del PP Antonio Landáburu y ha afirmado que López Miras tenía la oportunidad de reprogramar hasta 60 millones de euros para políticas de vivienda, pero solo ha reprogramado seis. "Además de tener un alcance muy corto, no puede dedicarse solo a eso".

En este sentido, ha recordado que el presidente regional sigue "con el récord de no haber construido ni una sola vivienda de promoción pública en los últimos cuatro años y, además, la Región de Murcia es la única comunidad autónoma de todo el país que no ha levantado ni una sola promoción en el último año".

"El principal problema que tiene la gente para acceder a la vivienda es la entrada. Si López Miras y el PP quieren hacer algo útil, que aprueben la medida que ha propuesto Francisco Lucas de dar una ayuda para la entrada de hasta 36.000 euros", ha señalado.

"Lo que tiene que hacer el Partido Popular es dejar de confrontar y aplicar la ley que tope los precios de alquiler. La Región de Murcia no aguanta más la falta de gestión", ha concluido.