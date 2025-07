El Palacio de los Deportes de Murcia acoge la graduación de las facultades de Educación y Comunicación de la UCAM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Deportes de Murcia acogió este lunes por la tarde el acto de graduación de las facultades de Educación y de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

En el acto participaron las promociones XIII del Grado en Educación Infantil; XIII del Grado en Educación Primaria; IV del Grado en Traducción e Interpretación; XVI del Máster Universitario en Formación del Profesorado; XV del Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe: Inglés; y XIV del Grado en Comunicación Audiovisual.

También de las promociones XIV del Grado en Periodismo; XIV del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas; X del Master's Degree in European Union Studies and Human Rights; VI del Máster en Periodismo Deportivo; IV del Master's Degree in International Relations y Máster en Dirección de Comunicación.

La celebración estuvo presidida por la presidenta de la UCAM, María Dolores García, acompañada por el padrino de los alumnos, el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín; la decana de la Facultad de Educación, Juana Mulero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, Pablo Blesa.