Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 9 hectómetros cúbicos en la última semana

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MADRID/MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 562 hectómetros cúbicos, nueve menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este miércoles por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 377 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 272 más que la media que suelen almacenar en esta época (290 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 49,3% de su capacidad total.

En el conjunto de España, la reserva hídrica almacena 32.687 hectómetros cúbicos y está al 58,3% de su capacidad. En total, esta semana ha perdido 517 hectómetros cúbicos, es decir, el 0,9% de su capacidad.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en Barcelona (Aeropuerto), donde se han recogido 248,8 litros por metro cuadrado. La vertiente atlántica se encuentra al 60,9%, con 25.859 hectómetros cúbicos, y la mediterránea al 50%, con 6.828.

De acuerdo con Transición Ecológica, hay cuatro cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (75,3%); Cuencas internas de Cataluña (73%); el Guadiana (72,1%); y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, hay tres que superan el 60%: el Guadalquivir (69,1%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (63,9%); y el Tinto, Odiel y Piedras (63,3%).

Asimismo, hay seis que sobrepasan la mitad de su capacidad: el Cantábrico Oriental (57,5%); el Cantábrico Occidental (56,9%); el Miño-Sil (55,1%); el Tajo (54,2%); el Júcar (51,9%); y Galicia Costa (50,1%). Por último, hay tres cuencas que se quedan por debajo del 50%: el Segura (49,3%); el Duero (48,9%); y el Ebro (45,4%).