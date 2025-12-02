El paro baja en 782 personas en noviembre en la Región de Murcia hasta los 74.520 desempleados

Varios obreros en un terreno en obras y construcción - Jorge Gil - Europa Press

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

MADRID/MURCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 782 personas en noviembre en la Región de Murcia en relación al mes anterior (-1%), hasta los 74.520 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en noviembre la mayoría de veces en la Región (16 veces), mientras que ha subido en 13 ocasiones.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 5.523 parados, lo que supone un 6,9% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 759 menos (-1,49%); Construcción, 58 menos (-1,07%); e Industria, 54 menos (-0,76%), mientras que se incrementó en Agricultura, 67 más (+1,79%); y Sin empleo anterior, 22 más (+0,28%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (50.269) y Sin empleo anterior (8.005), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3.802), Construcción (5.388) e Industria (7.056).

En cuanto a sexos, de los 74.520 desempleados registrados en noviembre, 46.500 fueron mujeres, 449 menos (-1%) y 28.020, hombres, lo que supone un descenso de 333 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,2%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 44 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,5%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 738 desempleados (-1,1%).

Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Madrid y Cataluña donde menos, con retrocesos de 6.934, 3.903 y 3.119, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En noviembre se registraron 44.706 contratos en la Región de Murcia, un 7,3% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 25.520 fueron contratos indefinidos, cifra un 9,9% inferior a la de noviembre del año anterior, y 19.186 contratos temporales (un 3,7% menos).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 42,92% fue temporal (frente a un 42,12% del mes anterior) y un 57,08%, indefinidos (el mes precedente fue un 57,88%).

DATOS NACIONALES

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres.

Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado supera la caída experimentada en noviembre de 2024 (-16.036 parados), pero no las bajadas de 2023 (-24.573 desempleados), 2022 (-33.512) y 2021 (-74.381).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en noviembre en 21 ocasiones y ha bajado en nueve, siendo el de noviembre de 2008, con la crisis financiera, el aumento más pronunciado (+171.243 desempleados), y el de noviembre de 2021, el que registró la mayor caída (-74.381 parados).

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en noviembre en 11.881 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 161.057 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 90.705 mujeres (-5,8%) y una caída del desempleo masculino de 70.352 varones (-6,8%).

BAJA EN TODOS LOS SECTORES, EN LOS JÓVENES Y MÁS ENTRE LAS MUJERES

El paro registrado descendió en noviembre en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, con un retroceso mensual de 13.013 desempleados (-0,7%).

Le siguen la industria, con 1.552 parados menos (-0,8%); la agricultura, con una bajada de 1.332 desempleados (-1,7%) y la construcción, que restó 881 parados (-0,5%). Por su parte, el paro disminuyó en 2.027 personas en el colectivo sin empleo anterior (-0,9%), compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer trabajo.

El paro bajó en noviembre en ambos sexos, aunque el descenso entre las mujeres triplicó el de los varones. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.370 mujeres en comparación con octubre (-1%), mientras que el masculino decreció en 4.435 desempleados (-0,4%).

Así, al finalizar el penúltimo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.466.095 desempleadas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, mientras que el de varones totalizó 958.866 desempleados, con lo que ya encadena siete meses por debajo de la cota del millón.

Por edades, el paro entre los menores de 25 años disminuyó en 5.476 desempleados en noviembre (-2,8%), mientras que el de los mayores de 25 25 años descendió en 13.329 personas (-0,6%).

El Ministerio ha resaltado que el número total de parados menores de 25 años cerró noviembre en su nivel más bajo para este mes desde el inicio de la serie histórica, con un total de 188.392 desempleados.

EL PARO CAE EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SUBE EN SEIS

El paro registrado descendió en noviembre en 11 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-6.934 desempleados), Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119).

Por contra, el desempleo subió en seis regiones, encabezadas por Baleares (+2.534 parados), Castilla y León (+1.035 desempleados) y Navarra, que sumó 253 parados respecto a octubre.

En cuanto a las provincias, el desempleo bajó en 34 de ellas, lideradas por Madrid (-3.903 desempleados), Barcelona (-2.749) y Sevilla (-2.240), mientras que aumentó en 18, destacando los incrementos de Baleares (+2.534), León (+523) y Málaga (+486).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 3.127 desempleados respecto al mes anterior (+0,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 338.310 desempleados, lo que supone 16.937 parados menos que hace un año (-4,8%).

EL 41,3% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En noviembre de este año se registraron 1.296.203 contratos, lo que supone un 0,4% menos que en igual mes de 2024.

De todos ellos, 534.997 fueron contratos indefinidos, un 1,7% menos que en noviembre de 2024. En total, el 41,3% de todos los contratos realizados en noviembre fueron indefinidos, porcentaje que en octubre fue del 42,6%.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 226.124 contratos a tiempo completo, casi un 0,5% menos que en igual mes del año anterior; 139.175 a tiempo parcial (+5,9%) y 169.698 fijos-discontinuos (-8,7%).

De todos los contratos suscritos en noviembre, 761.030 fueron contratos temporales, un 0,5% más que en igual mes de 2024. En total, estos contratos representaron el 58,7% del total de la contratación efectuada en el penúltimo mes del ejercicio.

En los once primeros meses del año se han firmado algo más de 14,4 millones de contratos, un 1,2% más que en igual periodo del año anterior. De ellos, casi 6 millones fueron contratos indefinidos, un 1% menos, y 8,4 millones eran de carácter temporal, un 2,9% más que en el periodo enero-noviembre de 2024.

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO, EN EL 77,7%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en octubre de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.006,4 millones de euros, un 4,4% más que igual mes de 2024.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.465,3 euros en el décimo mes del año, un 31,1% más que en octubre del año pasado.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de de paro registrado

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-registrado-datos-graficos/3...