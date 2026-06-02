El paro baja un 5% en la Región de Murcia en mayo hasta los 72.501 desempleados

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MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 801 personas en mayo en la Región de Murcia en relación al mes anterior (-1,09%) y en 3.868 personas con respecto al cuarto mes del año pasado (-5,06%).

Así, la cifra de parados en la comunidad autónoma se sitúa en 72.501, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En mayo, los sectores con más parados fueron Servicios (49.433, 562 menos que el mes precedente), Sin empleo anterior (7.796, cinco más) e Industria (6.808, 146 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Construcción (5.038, 58 menos) y Agricultura (3.426, 88 menos).

En cuanto a sexos, de los 72.501 desempleados registrados en mayo en la Región, 45.391 eran mujeres y 27.110, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 7.024 personas, de los que 3.647 eran hombres y 3.377 mujeres.

Respecto a la contratación, en mayo se registraron 54.259 contratos en la Región de Murcia, un 1,61% menos que el año anterior, aunque un 16,48% más en comparación con el mes anterior. De todos ellos, 30.049 fueron contratos indefinidos y 23.309, temporales.