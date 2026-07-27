Pepa Aniorte y Carlos Santos tendrán sus propios cabezudos en la Feria de Murcia

Pepa Aniorte y Carlos Santos tendrán sus propios cabezunos en la Feria de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Murcia incorporará este año dos nuevos cabezudos dedicados a los actores murcianos Pepa Aniorte y Carlos Santos, unas figuras elaboradas por alumnado de la Escuela de Arte de la Región de Murcia que pasarán a formar parte del patrimonio festero de la ciudad y protagonizarán el pasacalles inaugural de la Feria 2026.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha presentado este lunes las nuevas incorporaciones junto a representantes de la Escuela de Arte, responsable del diseño y elaboración de ambas figuras a través de estudiantes de la especialidad de Técnicas Escultóricas, según ha informado el consistorio murciano.

Con estas incorporaciones, la colección municipal de cabezudos supera la decena de figuras, después de que el pasado año se sumaran caricaturas de personalidades murcianas como Carlos Alcaraz, Xuso Jones, Atenea Pérez, Arturo Pérez-Reverte, Ruth Lorenzo, Sita Abellán, Bárbara Rey, Ginés García Millán, Jaime Lorente y Alejandro Valverde.

Avilés ha destacado que esta iniciativa permite reconocer a murcianos que, "con su talento y trayectoria, contribuyen a proyectar el nombre de nuestra ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras", al tiempo que ha defendido que las tradiciones "pueden seguir creciendo y evolucionando sin perder su esencia".

Como principal novedad de esta edición, Pepa Aniorte y Carlos Santos, junto al resto de cabezudos de la colección municipal, participarán en un gran pasacalles musical que se celebrará tras la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta.

El recorrido concluirá en la entrada de los Huertos del Malecón, donde tendrá lugar el acto oficial de inauguración de la Feria de Murcia 2026.