Una persona resulta herida tras la caída de un balcón en un establecimiento hotelero de La Manga

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han atendido y trasladado a una persona este sábado tras resultar herida al desprenderse el balcón de un establecimiento turístico de La Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena.

Varias llamadas al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2', a las 19.37 horas de ayer, alertaban de la caída de un balcón en las instalaciones de un emplazamiento hotelero situado en La Manga del Mar Menor, Cartagena.

Según los llamantes, la estructura del balcón se había desprendido desde un noveno piso, y había caído a la piscina del establecimiento, resultando herida una persona. Inmediatamente se han desplazado al lugar del suceso unidades de Protección Civil de Cartagena, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Facultativo del 061 informa que trasladan al herido, un hombre de 50 años de edad aproximadamente, al Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca, informando a la puerta de urgencias de su llegada.

En el lugar ha permanecido una dotación de bomberos del SEIS, para revisar, sanear y balizar la zona donde se ha producido el desprendimiento.