El PIB de la Región de Murcia se ha multiplicado por más de 8 desde la entrada de España en la Unión Europea

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PIB de la Región de Murcia ha pasado de 4.834 millones de euros --804.346 millones de pesetas-- en 1986, año de la entrada de España en la Unión Europea, a 40.386 millones de euros en 2023, lo que supone que la economía de la comunidad se ha multiplicado por más de ocho desde la adhesión a la UE.

En estas cuatro décadas, además, la población regional ha pasado de 1.006.788 habitantes a 1.568.492, lo que representa un aumento del 55,79%.

Son datos que se han dado a conocer este jueves, por parte del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, que en el marco de la iniciativa 'Desde 1986', que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

En estas cuatro décadas, también ha experimentado un notable crecimiento en el número de personas que viven en la Región y que proceden de algún país de la Unión. Mientras que en 1998 había en la comunidad 2.589 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea, en 2022 este número era de 28.859 --el 1,88% del total de la población murciana--, lo que supone un incremento del 1.014%.

En materia turística, los datos reflejan que la Región recibió entre enero y abril de 2025 un total de 321.823 visitantes extranjeros, de los que 53.663 procedían de Francia; 22.331 de Alemania; 19.962 de Bélgica; 19.433 de Países Nórdicos y 15.292 de Países Bajos.

'Desde 1986' también pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces se imagina. Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las comunidades y ciudades autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

Entre las contribuciones económicas de la adhesión al espacio común destacan los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de Caravaca de la Cruz, Cartagena, Jumilla, Lorca, Mazarrón y Yecla, con una dotación de 21,5 millones de euros; y el Plan de Transformación Digital de la Educación (2021-2025), con 36,5 millones.

También con aportaciones de la UE cuentan el proyecto de la Estación Intermodal del barrio de El Carmen, en Murcia (13,9 millones de euros); la recuperación de edificios emblemáticos como la Cárcel Vieja, el Palacio del Almudí, el Museo Ramón Gaya o los mercados de Verónicas y Saavedra Fajardo (12 millones).

El proyecto 'ADELANTE+: inclusión e igualdad' (9,4 millones de euros); las operaciones de emergencia y recuperación relacionadas con las inundaciones provocadas por la dana en septiembre de 2019 (5,6 millones) y la Incubadora de alta tecnología UCAM HITECH (864.353 euros) son otras de las actuaciones que han contado con fondos de la UE.

UNA DECISIÓN HISTÓRICA

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".