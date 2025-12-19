El Plan Sombra dotará de 31 nuevos toldos a 29 CEIP de Murcia, ofreciendo unos 3.000 metros cuadrados de sombrajes

Plan Sombra en el CEIP Los Rosales de El Palmar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado sacar a licitación el contrato para la instalación de 31 nuevos toldos, en 29 CEIP del municipio, con un presupuesto de 458.812 euros dentro del Plan Sombra.

La edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha explicado que "los 31 nuevos toldos favorecerán la calidad de vida de 10.000 alumnos de estos centros educativos, ya que los patios se concierten en espacios de mayor aprovechamiento durante todos los meses del curso escolar".

Los toldos previstos son 18 tipo vela y 13 toldos tipo guía correderos, y ofrecerán más de 3.000 metros cuadrados de sombra en estos colegios. Esta nueva actuación se suma a la realizada en los últimos meses, que ha permitido que 40 centros educativos del municipio hayan comenzado el curso escolar 2025/26 estrenando nuevos sombrajes, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Con esta nueva actuación de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía se suman un total de 71 toldos, los 31 actuales más los 40 instalados ya para este curso académico, beneficiando a cerca de 30.000 alumnos del municipio gracias a los más de 7.000 m2 de superficie de sombra que aportan estas infraestructuras.

Del total de los 31 toldos previstos, cuatro de ellos van destinados a dos centros educativos de El Palmar, CEIP Pintor Pedro Cano, y Ciudad de la Paz, ya que cuentan con mayor superficie que otros centros y, por tanto, más alumnos matriculados a los que poder ofrecer sombra en los patios.

UN TOTAL DE 27 DE LOS 31 NUEVOS TOLDOS SE VAN A INSTALAR EN CENTROS EDUCATIVOS DE PEDANÍAS

Los 18 toldos tipo vela se van a instalar en 17 CEIP ubicados en pedanías, y uno en la ciudad. En concreto en CEIP Juan XXIII El Ranero; CEIP Francisco Giner de los Ríos (Santiago el Mayor); CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar); CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar); CEIP Escuelas Nuevas (El Palmar); CEIP Pedro Pérez Abadía (Espinardo); CEIBas Salzillo (Espinardo); CEIP San Juan Bautista (Alquerías); CEIP María Auxiliadora (Cabezo de Torres); CEIP Virgen de la Fuensanta (La Alberca); CEI La Naranja (Beniaján); CEIP Antonio Díaz (Los Garres); CEIP Francisco Salzillo (Los Ramos); CEIP Contraparada (Javalí Nuevo); CEIP Maestro Enrique Laborda (Los Dolores); CEIP Vicente Medina (Sangonera la Seca); CEIP Virgen de Guadalupe (Guadalupe); CEIP Juan Carlos I (Llano de Brujas).

Los 13 toldos tipo guía correderos están previstos en 10 CEIP de pedanías, y 3 en el casco urbano. En este caso se colocarán en CEIP Juan de la Cierva (Casillas); CEIP Los Álamos (El Carmen); CEIP Nicolás de las Peñas (Murcia); CEIP Andrés Baquero (Murcia); CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar); CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar); CEIP Ramón Gaya (Puente Tocinos); CEIP Francisco Noguera Saura (San José de la Vega); CEIP San Félix (Zarandona); CEIP Carolina Codorniu (Churra); CEIP Rafael Nicolás Raya (Sangonera la Verde); CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta (Beniaján); CEIP Torreteatinos (El Raal).

UN TOTAL DE 40 CEIP DEL MUNICIPIO COMENZARON EL CURSO EDUCATIVO 2025/26 ESTRENANDO TOLDOS

La edil de Educación, Belén López, ha señalado que, a través de la nueva estrategia de desestacionalización de las obras en los centros educativos, 40 CEIP comenzaron el curso actual 2025/26 con otros 40 nuevos toldos, que aportan 4.000 metros cuadrados de sombra para favorecer la práctica deportiva y otras actividades al alumnado, durante todo el curso académico.

Para la instalación de todos ellos, que ha contado con una inversión de 400.000 euro, el equipo técnico de Construcciones Escolares de la Concejalía de Educación realiza previamente un estudio pormenorizado de las condiciones físicas y climáticas, así como de soleamiento y orientación de espacios al aire libre que componen estos colegios para determinar la ubicación más adecuada y eficaz a lo largo de todo el periodo lectivo.