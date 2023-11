La Plaza del Cardenal Belluga de Murcia se queda pequeña en un "clamor" contra la amnistía y pactos de Pedro Sánchez

Imagen de la Plaza Belluga de Murcia, en donde se ha celebrado la concentración del PP, convocada en todas las ciudades de España, en contra de la amnistia y los pactos del Pedro Sánchez - EDU BOTELLA

MURCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Cardenal Belluga de Murcia se ha quedado pequeña este domingo en la concentración organizada por el Partido Popular para "protestar" contra la amnistía y los pactos del líder de los socialistas y presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Con la plaza y las calles aledañas repletas, el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha encabezado el acto junto al alcalde de Murcia, José Ballesta. El primero en intervenir ha sido precisamente el alcalde de la ciudad, "hoy estamos aquí para demostrar que hay una España que crece en la concordia, en la unión y en libertad. Con una bandera que nos representa, y nos recuerda todo lo bueno que hicimos y que vamos a hacer", ha afirmado.

Ballesta ha continuado, "esta es la España que cree en su propio destino, una responsabilidad que es de todos los españoles sin distinción. Hoy estamos aquí para que nadie pueda beneficiarse de nuestro silencio y nadie cuente con nuestra resignación".

El alcalde ha tenido un recuerdo a la Constitución del 78 y para "nuestros padres", "que superaron una difícil situación y fundamentaron la totalidad de nuestro futuro, dando forma política a una nación, en libertad de derechos y obligaciones".

El alcalde ha aludido a la separación de poderes y a la monarquía parlamentaria. "En todo el pueblo español reside la soberanía nacional", por eso no vamos a permitir "ni beneficios fiscales ni chantajes independentistas". "Con templanza pero con coraje vamos a defender los valores que articulan el estado más antiguo de Europa", ha finalizado.

EL TRIUNFO DE SÁNCHEZ, "SÓLO UNA VICTORIA PASAJERA"

Por su parte, López Miras, que ha sido el encargado de leer el manifiesto unitario del Partido Popular, ha destacado "hoy decimos no a la Amnistía, no a los pactos de la vergüenza. Quiero daros las gracias por estar hoy aquí por encima de ideologías".

El líder de los 'populares' murcianos ha indicado que la Democracia "no va sólo de votar cada cuatro años, hay que defenderla todos los días, porque estáis comprobando que la Constitución y la Democracia tiene enemigos".

"Hoy no es un día para llorar en el hombro de nadie, sino para tener claro que España será más fuerte que la ambición de unos pocos", ha dicho López Miras, para añadir "ya basta de humillar, manipularnos y comprar los argumentos independentistas".

"Un aspirante a presidente del Gobierno que ha prometido a un prófugo de la justicia libertad, pero España vale mucho más que siete votos. La Amnistía es una prueba de su falta de palabra, mercadear con la igualdad de los españoles", ha criticado.

López Miras ha aseverado que Pedro Sánchez "será presidente, pero tiene el rechazo de la mayoría de los españoles", y se ha dirigido a los que votaron al PP, al PSOE y a Vox, "esto es solo un triunfo provisional, porque este clamor es el inicio de una lucha en la justicia y la vamos a liderar todos juntos y unidos".

Finalmente, antes de leer el manifiesto, ha dicho a todos los presentes, "no permitáis que ésto afecte a vuestra convivencia, os animo a que tengáis la cabeza fría".

MANIFIESTO UNITARIO EN LAS 52 CAPITALES DE PROVINCIA

Bajo el título 'En defensa de la igualdad de todos los españoles', el presidente del PP de la Región de Murcia ha leído el manifiesto, cuyo texto reza: "Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía".

"En esta ocasión, la amenaza se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado", añade el texto.

Y es que, el Partido Popular ha convocado manifestaciones este domingo en las plazas de las 52 capitales de provincia. Todos los miembros de la dirección nacional, con el presidente del partido a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo, han estado presentes en los actos de protesta.

En todos ellos se ha leído el mismo manifiesto, que también destaca la 'resiliencia' de la nación española, "con siglos de historia" y que "nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades".

"Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar, liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo", subraya el texto.

El texto continúa "están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando. La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país".

Por otro lado, el manifiesto apunta, "se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara. Nosotros sí. No nos escondemos. No nos ponemos de rodillas ante los que odian la democracia. Tampoco nos vamos lejos, sino que salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España".

"Quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles. España no se rinde", concluye el manifiesto leído por López Miras.