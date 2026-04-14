Podemos-IU-AV acusa al PP de "comprar por segunda legislatura seguida una mayoría absoluta que la gente no le dio"

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos-IU-Alianza Verde en la Asamblea Regional, María Marín, ha valorado este martes la incorporación al Grupo Mixto de la diputada Virginia Martínez, y ha achacado lo sucedido en Vox a "presiones muy fuertes desde ciertos sectores económicos para aprobar la ley de Vivienda Asequible o la reforma de la ley del Mar Menor". "Dos leyes con las que la patronal inmobiliaria por un lado y el sector del agro por otro se juegan mucho dinero", ha añadido.

"Desde este grupo siempre hemos dicho que PP, Vox y también Ciudadanos en la anterior legislatura son perros con distinto collar pero que cazan para el mismo amo. Y que los que de verdad mandan en la Región de Murcia no necesitan presentarse a las elecciones. Esto explica lo que está pasando estas semanas y lo que va a pasar, que va más allá de una mala relación entre el señor Abascal y el señor Antelo", ha añadido, según han informado desde el partido.

La portavoz morada ha acusado a la formación popular, y al presidente regional, Fernando López Miras, de "comprar por segunda legislatura seguida una mayoría que la gente de la Región de Murcia no le dio en las urnas".

"El daño a la democracia y a las instituciones representativas como esta Asamblea es tremendo porque la Región se ha convertido, de facto, en un cacicazgo donde siempre manda el PP y un puñado de oligarcas vote lo que vote la gente", ha proseguido.

Marín ha indicado que "el segundo objetivo de este movimiento es volver a intervenir, como sucedió hace cuatro años, este Grupo Mixto, en el que Podemos-IU han sido la única oposición real a López Miras y a la ultraderecha".

Por su parte, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha señalado que, a partir de ahora, "hay que estar atentos, si vemos que la agenda parlamentaria a nivel legislativo se activa".

Álvarez-Castellanos ha puesto el foco en "el número de veces que López Miras ha anunciado la inmediatez de la aprobación de la ley del Mar Menor o de la ley de Vivienda Asequible" sin que en ninguna ocasión se haya cumplido su anuncio.

"Si ahora de repente estas leyes se activan, habrá que suponer que, o ha habido un desatasco fortuito del régimen parlamentario, o que había algo más", ha manifestado.

"El señor López Miras, que nunca ha sido capaz de obtener una mayoría absoluta en las urnas, se las busca de otra manera", ha concluido el parlamentario.