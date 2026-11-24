MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha exigido este martes al PP y al Gobierno regional "que deje de blanquear y apoyar las iniciativas de su socio Vox, un partido que niega la violencia de género" y que "refuerce los recursos de protección y atención a las víctimas".

Más de 7.100 mujeres, ha expresado Marín, "fueron víctimas de violencia de género en 2025 en la Región", una tasa, ha apuntado, que "sigue superando ampliamente la media nacional".

La formación morada ha organizado este martes un acto previo al 25N, en el que han estado presentes Marín y la número 2 de la lista al Congreso, Isabel Valera, para comunicar las medidas del partido en materia de violencia machista de cara a las elecciones generales, han informado desde el partido.

"La Región de Murcia debe garantizar el derecho de las mujeres a ejercer la interrupción del embarazo en la sanidad pública como les garantiza la ley", ha denunciado Marín, en referencia a las "numerosas denuncias de mujeres en los últimos años", han informado desde el partido.

Marín ha propuesto asimismo "la creación de un fondo de contingencia estatal" para "asegurar la financiación de las medidas necesarias para luchar contra todas las violencias machistas" y "garantizar la atención de las mujeres de forma segura", y "una prestación equivalente al salario mínimo durante seis meses y una alternativa habitacional inmediata para las víctimas". "Porque sin independencia económica no hay libertad real", ha concluido Marín.

Las dirigentes de Podemos han hecho un llamamiento a la participación en las manifestaciones del 25N de toda la Región, especialmente la que arrancará a las 19.30 horas de la tarde de la plaza Circular de Murcia.

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