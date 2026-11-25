Archivo - Juego de cartas coleccionable de Pokémon - PIXABAY - Archivo

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

UCAM Esports Club va a celebrar el primer UCAM TCG Series, una serie de torneos de Pokémon TCG que se llevarán a cabo el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre en el Cuartel de Artillería de Murcia. La iniciativa está dirigida tanto a competidores habituales del juego de cartas como a familias y personas que quieran iniciarse en el universo de las cartas Pokémon.

La entrada al evento será gratuita, mientras que la participación en el torneo tendrá un coste de 35 euros para el Torneo principal y de 15 euros para otros pequeños torneos que tendrán lugar durante el fin de semana. Las inscripciones y los puntos de venta se confirmarán próximamente a través de los canales oficiales de UCAM Esports Club, han informado desde la organización.

El evento también contará con una charla de iniciación pensada para quienes se acerquen por primera vez al juego, además de talleres y tiendas. De esta forma, las UCAM TCG Series buscan combinar la competición con la iniciación, ofreciendo un espacio para profesionales y principiantes. Las jornadas se desarrollarán de forma presencial.