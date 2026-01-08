La Policía Local de Murcia detiene a dos hombres por presunto tráfico de cocaína en Barriomar

Dinero y droga intervenidos a los dos individuos en Barriomar, en Murcia - POLICÍA LOCAL DE MURCIA

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Murcia ha detenido en la madrugada de este jueves a dos hombres tras intervenirles 18,25 gramos de una sustancia rocosa y pulverulenta, presumiblemente cocaína, y dinero fraccionado ocultos bajo el cinturón, según informaron fuentes municipales consultadas por Europa Press.

El suceso tuvo lugar en Barriomar, sobre 1.00 horas, cuando agentes de Seguridad Ciudadana que realizaban funciones de vigilancia preventiva detectaron a dos individuos cuya actitud levantó sospechas.

Al percatarse de la presencia de la patrulla, ambos realizaron una maniobra esquiva, observando los agentes cómo uno de ellos entregaba de forma precipitada un objeto al otro, quien procedió a ocultarlo en su vestimenta.

Tras interceptarlos y adoptar las medidas de seguridad pertinentes, los efectivos policiales realizaron un registro superficial. En el cacheo, se intervino a uno de los individuos un envoltorio de color blanco que contenía 18,25 gramos de una sustancia rocosa y pulverulenta, presumiblemente cocaína.

Al segundo implicado se le incautaron 90 euros en metálico, distribuidos en diversos billetes pequeños de curso legal.

Dada la cantidad de sustancia estupefaciente y los indicios de venta, la Policía Local procedió a la detención de ambos varones por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los arrestados, tras ser informados de sus derechos, fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado y su posterior puesta a disposición judicial.