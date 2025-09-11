La Policía Local de San Javier presenta la nueva temporada del servicio de Policía Tutor

Los valores de convivencia y respeto adquieren protagonismo junto a temas como la seguridad vial y las nuevas tecnologías

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La concejala de Policía Local del Ayuntamiento de San Javier, Alba Sánchez, acompañada por el jefe de Policía Local, José Tomás García, y por los dos agentes de la plantilla que ejercen de Policía Tutor, ha presentado este jueves el servicio de cara a la nueva temporada en la que esta figura "volverá a estar cerca de los jóvenes que deben verlo como un aliado".

Sánchez ha hecho un balance positivo del papel del policía tutor durante el último año y ha destacado la integración, el respeto y los valores entre los menores como motivación especial en el trabajo que desarrollarán los agentes a lo largo de este curso, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los agentes han sido los encargados de presentar el plan de actuación del Policía Tutor de la Policía Local de San Javier para los próximos meses que empieza y que se desarrolla en gran parte en los centros educativos del municipio.

Temas genéricos como la seguridad vial, la mediación frente a todo tipo de conflictos y los usos de las Nuevas Tecnologías seguirán siendo el objetivo de los agentes que trabajan en coordinación con las concejalías de Derechos Sociales y Educación, los centros educativos y otros agentes sociales.

En este curso que arranca las charlas y acciones de los policías tutores se centrarán en la prevención de la delincuencia y uso de nuevas tecnologías, el bienestar en el ámbito de los menores, buenas prácticas y vida saludable, prevención de conductas delictivas y hábitos habituales en personas mayores, orientación laboral para adolescentes enfocada a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e integración , respecto y convivencia como valores esenciales.

En este último bloque se trabajarán temas como la discriminación, racismo, la violencia y la educación en igualdad y respeto a la diversidad.

Una parte importante de su labor también se centra en la seguridad vial adaptada a la edad de los menores y jóvenes, haciendo un especial hincapié en el uso del patinete y la ordenanza municipal que lo regula.

El servicio de Policía Tutor funciona como tal dentro de la Policía Local desde hace seis años, aunque desde muchos años antes ya se trabajaba en temas de prevención con menores en el ámbito educativo.

En la actualidad, hay dos agentes especializados en este servicio que ha intensificado su labor para alcanzar una mayor cercanía a la problemática y circunstancias que rodean a los menores y a sus familias y, en particular, en el ámbito educativo, así como a personas vulnerables y también mayores.