La Policía Local de Santomera continúa reforzando la seguridad y la convivencia en el municipio

El alcalde, Víctor Martínez, junto a María José Gil, concejal de Seguridad Ciudadana, ha recibido esta semana a los agentes de la plantilla de Policía Local que han realizado estas actuaciones - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Durante las últimas semanas, la Policía Local de Santomera ha desarrollado diferentes actuaciones que han permitido detener a varias personas por presuntos delitos relacionados con robos, daños, alteración del orden público y atentado contra agentes de la autoridad, algunas de ellas en coordinación con la Guardia Civil.

El alcalde, Víctor Martínez, junto a María José Gil, concejal de Seguridad Ciudadana, ha recibido esta semana a los agentes de la plantilla de Policía Local que han realizado estas actuaciones.

Martínez ha agradecido "el enorme trabajo, profesionalidad y compromiso de nuestros agentes, así como la colaboración de muchos vecinos y vecinas, cuyos avisos han sido fundamentales para actuar con rapidez y eficacia". "La seguridad se construye entre todos porque más seguridad es más libertad", ha añadido.

De la misma forma, ha explicado que "seguimos avanzando con más medios y más tecnología". En este sentido, se han instalado 36 cámaras de seguridad con lectura automatizada de matrículas.

Asimismo, la Policía Local cuenta con dos visores térmicos de visión nocturna y un radar láser para mejorar la seguridad vial, entre otros medios técnicos avanzados. Por otra parte, Santomera ha incorporado a su flota un vehículo todoterreno destinado a la vigilancia de zonas rurales y diseminadas, subvencionado por la Comunidad Autónoma.