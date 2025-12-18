La Policía Nacional detiene al autor de un robo en un comercio de Alcantarilla tras agredir a la cajera

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detenido a un varón por la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia y tráfico de drogas al ser considerado el responsable de un robo cometido en un comercio de alimentación situado en Alcantarilla, donde agredió con un arma blanca a una cajera. También fue detenido al encontrar una plantación de marihuana en el inmueble donde tuvo lugar su detención a los pocos días de tener lugar el robo.

Este hombre fue sorprendido, a finales del pasado mes de noviembre, en el interior de un comercio de alimentación situado en Alcantarilla por una de sus cajeras tratando de cortar los cables de la caja registradora para sustraerla, según informaron fuentes del Cuerpo en una nota de prensa.

Tuvo lugar entonces un forcejeo, donde el detenido terminó agrediendo y causando heridas en el abdomen a la cajera con el cuchillo que estaba utilizando para cortar los cables que fijaban la caja registradora al mostrador, para posteriormente terminar huyendo del lugar en un vehículo que le esperaba en el exterior del comercio, llevando consigo el monitor de la caja registradora pero dejando atrás el cajetín que contenía el dinero que finalmente no pudo sustraer.

La investigación posterior desarrollada por los agentes de la Policía Nacional permitió la identificación, localización y detención del autor de los hechos. En la entrada y registro de su vivienda se intervino además una plantación de marihuana en su fase final de floración.

Tras ser detenido e imputado por los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y tráfico de drogas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial donde se estableció su inmediato ingreso en prisión provisional.

