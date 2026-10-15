La Policía Nacional detiene a cinco personas por varias reyertas en Los Garres (Murcia)

Archivo - Dos detenidos por intento de homicidio en una violenta reyerta en Molina (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en varias reyertas ocurridas durante la madrugada del pasado 30 de septiembre en Los Garres, en Murcia, en las que se utilizaron objetos peligrosos y dos agentes resultaron agredidos durante una intervención.

Los hechos comenzaron sobre las 00.30 horas, cuando los policías recibieron un aviso por una pelea junto al campo de fútbol. A su llegada, localizaron a tres personas agrediéndose, por lo que procedieron a separarlas e identificarlas. Durante el control de seguridad, los agentes intervinieron un espray de pimienta y una navaja, según ha informado la Policía Nacional.

Pocos minutos después, los policías fueron requeridos de nuevo por otra pelea en la misma calle. En esta ocasión, los implicados utilizaban palos de madera y un serrucho de grandes dimensiones, que fueron localizados e intervenidos. Los agentes detuvieron a dos personas como presuntas responsables de un delito de riña tumultuaria.

Posteriormente, recibieron un nuevo aviso por otra pelea en la misma vía pública. Al llegar, localizaron a tres personas enfrentándose y, durante la intervención, uno de los implicados arremetió violentamente contra dos agentes.

Por estos hechos, los policías detuvieron a los tres implicados como presuntos responsables de delitos de atentado contra agente de la autoridad, riña tumultuaria, lesiones y amenazas.

Finalmente, los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que acordó las medidas cautelares oportunas.