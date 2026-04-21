Policía Nacional detiene a dos hermanos por causar daños y robar en el interior de 8 vehículos de Alcantarilla

1079922.1.260.149.20260421104117 Uno de los vehículos robados - POLICÍA NACIONAL MURCIA

ALCANTARILLA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla a dos hombres como presuntos autores de ocho delitos de robo con fuerza cometidos en varios vehículos aparcados en la calle Estación de la localidad, en los que fueron sustraídos numerosos efectos personales y balizas V16.

El pasado día 12 de marzo varios vecinos de la zona de la calle Estación de Alcantarilla y calles adyacentes, informaron a la Policía Nacional de que habían sufrido importantes daños en sus vehículos estacionados en la vía pública, encontrándose con numerosas ventanillas fracturadas con algún objeto contundente, según han informado desde el Cuerpo.

La investigación iniciada de manera inmediata desde la Comisaría de Policía Nacional de Alcantarilla, dio con un testigo que podría aportar más información, así como las posibles características del autor o autores.

Las posteriores gestiones realizadas por los investigadores, permitieron a los agentes identificar sin ninguna duda a los dos autores de los robos, casualmente hermanos, que habrían causado numerosos daños en los vehículos particulares, y que habrían causado un grave perjuicio por la inutilización de los vehículos por las consiguientes molestias de peritaciones, valoraciones de daños, reparaciones, etc.

Los dos detenidos fueron imputados por su participación en ocho delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.

Se da la circunstancia de que a uno de ellos le constan al menos 16 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de delitos.

De los hechos se dio cuenta a la autoridad judicial.