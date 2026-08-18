La Policía Nacional detiene a dos personas tras intentar acceder por la fuerza a una peluquería en Murcia

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, tras intentar forzar la puerta de acceso a una peluquería situada en la ciudad de Murcia.

Los hechos ocurrieron cuando la propietaria del establecimiento recibió aviso por parte de la central de alarmas instalada en el local informando que estaban observando a través de las cámaras de video vigilancia como dos personas trataban de forzar la puerta para acceder al interior, han explicado desde el cuerpo policial.

Varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar, estableciendo un dispositivo de cierre recibiendo nueva llamada pocos minutos después en la Sala Cimacc 091 por parte de la gerente del negocio comunicando que acababa de ver a ambas personas en las inmediaciones del parque Camilo José Cela.

Los agentes se desplazaron al lugar donde localizaron a un hombre y una mujer que coincidía con las características facilitadas. Les identificaron e incautaron un cúter y dos pares de gafas de sol, una de ellas con el dispositivo de alarma aún instalado, lo que podría estar relacionado con otro hecho delictivo cometido días antes en un establecimiento de óptica de la ciudad que está siendo objeto de investigación.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de estas dos personas por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, siendo puesto ambos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

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