Policía Nacional detiene a un individuo por robar en dos establecimientos comerciales en Molina de Segura

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales, situados en la localidad de Molina de Segura, tras forzar los accesos de los locales y sustraer el dinero que contenían las cajas registradoras.

La investigación se inició tras la denuncia formulada por un robo con fuerza cometido en una clínica oftalmológica, donde el presunto autor forzó la puerta metálica de acceso y la corredera de cristal para acceder al interior y sustraer el dinero que contenía la caja registradora

Las numerosas gestiones y pesquisas policiales realizadas por los agentes permitieron relacionar este hecho con otro robo de similares características cometido en una carnicería de la localidad en el que, a través del informe de identificación lofoscópico elaborado por la Policía Científica, confirmó que se trataba del mismo autor.

El dispositivo de búsqueda establecido por los agentes de la Policía Nacional permitió localizar y detener al autor de los hechos de manera inmediata. Durante la detención, éste opuso una gran resistencia llegando incluso a lesionar a uno de los policías.

Finalmente, el detenido, reincidente en delitos contra el patrimonio, a quien le constan 61 detenciones anteriores por la presunta comisión de todo tipo de hechos delictivos, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Molina de Segura.