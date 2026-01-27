La Policía Nacional detiene a un joven tras intentar huir durante una intervención en Espinardo (Murcia)

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a un joven en el barrio murciano de Espinardo durante una intervención llevada a cabo en un conocido punto de venta y consumo de drogas, tras intentar huir a la carrera en un vehículo, ser interceptado y localizar entre sus posesiones marihuana, hachís y dinero en efectivo, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de enero, sobre las 22.00 horas, cuando agentes que se encontraban realizando labores propias de seguridad ciudadana en un conocido punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes observaron a dos personas en el interior de un vehículo estacionado.

Al proceder a comprobar sus identidades, uno de los ocupantes emprendió la huida a la carrera desoyendo las indicaciones de los efectivos policiales para que se detuviera, llegando incluso a lanzar un objeto que impactó contra uno de los agentes.

Finalmente, el varón fue interceptado antes de acceder a un portal cercano, procediendo a su identificación y cacheo. Durante el mismo se localizaron entre sus pertenencias dos teléfonos móviles, 435 euros en billetes fraccionados y una bolsa de plástico que contenía marihuana y un bote de cristal con hachís, además de varios utensilios utilizados para la preparación y distribución de la droga.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de este varón, al que se le imputaron los presuntos delitos de tráfico de drogas y atentado a agente de la autoridad.

El arrestado, al que le constan varios antecedentes policiales de la misma tipología delictiva, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

