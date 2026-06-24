La Policía Nacional detiene a una mujer tras intentar vender unas joyas falsas como auténticas

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como autora de un delito de estafa tras intentar vender en un establecimiento de compraventa de oro de Murcia unas joyas falsas como auténticas.

La sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió una llamada alertando de un posible intento de estafa en un local de compraventa de oro, por lo que los agentes se desplazaron hasta el lugar, según han informado desde el Cuerpo.

Allí, mientras que una mujer accedía al establecimiento donde intentó proceder a la venta de dos esclavas y unos pendientes dorados como si fueran de oro, un varón permaneció fuera en actitud vigilante.

Los agentes sorprendieron a la mujer en el interior del local intentando llevar a cabo la estafa mientras que el varón que estaba fuera, al percatarse que los agentes se aproximaban, abandonó el lugar sin poder advertir a la implicada de la presencia policial.

Las joyas doradas que intentaban ser vendidas fueron consideradas "buenas imitaciones", ya que en una primera evaluación visual aparentaban ser auténticas pero una vez fueron sometidas a las pruebas técnicas oportunas, dicha autenticidad fue descartada.

Estas joyas ofrecieron un peso de casi 32 gramos, estando valorado en la actualidad a 75 euros el gramo de oro por lo que podría haber alcanzado un perjuicio económico próximo a los 2.400 euros.

La responsable, que se encontraba en posesión de reclamación judicial procedente de Barcelona por un delito de hurto que establecía su ingreso en prisión así como una orden de expulsión del territorio nacional, una vez detenida como autora de un delito de estafa, fue puesta a disposición de la autoridad judicial.

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