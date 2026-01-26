Política Social mejora la autonomía de las personas con discapacidad mediante dispositivos de alta tecnología

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la visita al Centro de Día para personas con discapacidad de Famdif, 'Juan Cerezo' - CARM

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha puesto a disposición de las personas con discapacidad equipamiento terapéutico innovador integrado por dispositivos de alta tecnología, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Un ejemplo de esta línea de trabajo son los sistemas de rehabilitación que ha adquirido el Centro de Día 'Juan Cerezo' de Famdif, con ayudas del Gobierno regional, a través de una subvención de 27.430 euros aportada por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y cerca de 18.000 euros con cargo al IRPF.

El IMAS también ha destinado 218.000 euros de fondos Next Generation a la adquisición del local en el que presta estos servicios de centro de día.

En concreto, el centro ha incorporado en los procesos de estimulación motora y mejora de la autonomía personal un sistema de rehabilitación interactiva, gafas de realidad virtual, transmisores de electroestimulación y guantes robóticos.

El uso de este equipamiento ha demostrado avances en la mejora del equilibrio, la psicomotricidad, la movilidad facial o la reducción de la rigidez articular de los usuarios.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha visitado este lunes el centro, donde ha comprobado el funcionamiento de estos dispositivos y ha señalado que "es una prioridad para el Gobierno regional ofrecer una mejora constante de la atención a las personas con discapacidad, por eso facilitamos la adquisición del equipamiento necesario para promover su autonomía, su bienestar. La incorporación de esta tecnología de última generación contribuye a mejorar la movilidad, la coordinación o la atención de los usuarios".

Ruiz ha resaltado que "estos procesos de rehabilitación avanzados repercuten también en su motivación porque al comprobar los resultados positivos se implican más en el tratamiento y, además, mejoran su autoestima".

Uno de los dispositivos adquiridos por el centro es el de electroestimulación, una terapia que facilita la recuperación de personas con parálisis facial o con disfagia. Se trata de un equipo de electroterapia especializado que, mediante estímulos eléctricos controlados, favorece la reeducación muscular. Con ejercicios específicos, contribuye a facilitar la activación eficaz y coordinada de la musculatura.

Diez usuarios del centro han incorporado esta terapia en su proceso de rehabilitación, demostrando resultados en la movilidad facial a partir de las tres semanas de uso.

REALIDAD VIRTUAL

Dentro del equipamiento destaca también la incorporación de las gafas de realidad virtual, que permiten trabajar la atención, la psicomotricidad y la planificación motora en espacios controlados en una veintena de usuarios. Este dispositivo muestra mejoras relevantes, sobre todo, en los procesos de rehabilitación neurológica.

Mediante la realidad virtual, el Centro de Día 'Juan Cerezó trabaja la rehabilitación de los usuarios a partir de un sistema que permite realizar sesiones terapéuticas de forma interactiva. Realizan ejercicios virtuales, trabajando aspectos físicos, funcionales, cognitivos y sensoriales.

Este sistema ha mostrado mejoras en el equilibrio, aspecto clave para promover la movilidad y prevenir las caídas.

Para mejorar la rigidez articular, el centro ha adquirido, además, un guante robótico dirigido a la rehabilitación de las extremidades superiores que está permitiendo que siete usuarios fortalezcan la flexión de los dedos, mejoren la fuerza del agarre, así como la integración del brazo que tienen afectado en actividades de la vida diaria.

También para reforzar la resistencia muscular se ha incorporado un sistema de entrenamiento terapéutico, denominado Nustep, que se adapta a distintos niveles funcionales y ha demostrado mejoras en la tolerancia al esfuerzo y en la condición física de los usuarios. Este equipo permite el trabajo simultáneo de brazos y piernas a partir de un ejercicio controlado y seguro.

El Centro de Día 'Juan Cerezó, que cuenta con 25 plazas, recibió el pasado ejercicio una inversión de 360.647 euros a través del IMAS.

También el año pasado obtuvo una subvención para el servicio de atención especializada en discapacidad física y orgánica de este centro por un importe superior a los 113.000 euros, y otra procedente del Plan de Choque para adquisición de equipamiento, por una cantidad de 17.583 euros.

La subvención concedida a Famdif para inversiones, con la que el Centro de Día 'Juan Cerezó ha adquirido nuevos dispositivos, ha sido asignada por el IMAS a un total de 65 entidades por un importe total de tres millones de euros.