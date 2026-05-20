El Pozo Alimentación participa en la feria internacional SIAL de Shanghái

El equipo de El Pozo Alimentación, durante su participación en la feria SIAL Shanghái - GRUPO FUERTES

MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación ha reforzado su apuesta internacional con su presencia en la feria SIAL Shanghái, uno de los principales eventos del sector alimentario. Con su participación, la compañía consolida su estrategia de crecimiento y reafirma su apuesta por Asia, especialmente por China, un mercado estratégico en su expansión exterior, han indicado desde el Grupo.

Durante estos días, El Pozo Alimentación presenta sus principales novedades y una amplia gama de productos con los que sigue consolidando su posición como referente internacional en alimentación, que combinan calidad, seguridad alimentaria e innovación.

La feria SIAL Shanghái, que celebra su 25 edición, está considerada como la mayor exposición de alimentos y bebidas de Asia, y es una de las más importantes del mundo. Este evento reúne a distribuidores, clientes y socios locales, lo que la convierte en un importante escenario para las marcas que quieren abrir nuevas oportunidades de crecimiento.