El PP se compromete con VOX a modificar la ley de Participación Institucional cuando subsane los errores jurídicos

VOX retira la iniciativa para solventar los problemas jurídicos y la volverá a presentar antes de la tramitación de los Presupuestos

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El PP se ha comprometido este martes con VOX en el Pleno de la Asamblea Regional a llegar a un acuerdo para modificar la ley de Participación Institucional. Lo ha hecho al inicio de la sesión plenaria cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, le ha pedido la retirada de la iniciativa para subsanar los errores a los que hacía alusión un informe de los servicios jurídicos de la Cámara.

Dicho informe ha motivado que VOX retirara al inicio del Pleno la proposición de ley de modificación de la ley de Participación Institucional con la que pretendía eliminar las subvenciones a la patronal y los sindicatos.

La retirada de la modificación se ha producido después de que Segado haya pedido la palabra al inicio de la sesión para solicitar a VOX la retirada y reconsideración de la misma "a la vista del informe jurídico por parte de los servicios de la Asamblea".

Asimismo, les ha recordado que en el marco de un deseable acuerdo presupuestario, el Grupo Popular, como manifestó en el Pacto de Investidura, modificará la ley de Participación Institucional. "Manifiesto nuestra voluntad de cumplirlo. Les animo a transitar a todos por el camino de la búsqueda del acuerdo. El PP siempre cumple lo pactado".

A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, José Ángel Antelo, ha recordado que "se tiene que eliminar esa ley para quitar la obligación de pagar a sindicatos y a la patronal". No obstante, ha reconocido que hay "detalles" que se deben modificar de la ley, por lo que realizarán dichas modificaciones y volverán a presentarla antes de la tramitación de los Presupuestos 2025.

"Llevaremos de nuevo esta modificación de ley o bien solos o de la mano del PP para que esta modificación sea una realidad en la Región", ha afirmado.

DEFENSA DEL PARQUE RAFAEL DE LA CERDA

Por otro lado, el Pleno ha pedido al Gobierno regional que paralice cualquier actuación que implique la demolición de las instalaciones del Parque Rafael de la Cerda y que, además, realice mejoras para garantizar su seguridad y calidad. Lo ha hecho con la aprobación por unanimidad de una moción del PP en la que la diputada María Casajús considera inaceptable que el parque, "que ha sido el corazón verde de Cartagena, se haya dejado morir de esta forma por una pésima gestión del Gobierno central".

Durante el debate de la iniciativa, la socialista Carmina Fernández ha reconocido que el parque es "un entorno privilegiado, ligado durante más de 70 años a la memoria colectiva". Además, ha incidido en que se está dando una solución al parque aludiendo a que el Gobierno nacional "está actuando para poner soluciones" con planteamientos como abrir el parque a todos los ciudadanos o revisar la situación legal de todas las instalaciones, entre otras.

Desde Podemos, María Marín apuesta por un convenio entre todas las administraciones para llegar a un convenio y permitir la supervivencia del parque. La diputada de VOX, María José Ruiz, por su parte, considera que los socialistas "mienten más que hablan. Han tardado 70 años en ver que entre las labores de la Mancomunidad no se incluían las relativas al mantenimiento y gestión de un parque recreativo".

PLAN DE REFORESTACIÓN EN COTO CUADROS

Igualmente, el Pleno ha aprobado la enmienda a la totalidad presentada por el PP a una iniciativa de Podemos con el objetivo de elaborar un plan de reforestación sobre el paisaje de Ajaurje, rambla Salada, Los Cuadros y Los Ásperos para recuperar la masa arbórea destruida por la sequía en la Región, así como finalizar los trabajos de ampliación del paisaje protegido del Humedal de Ajaurje y Rambla Salada en Murcia, Santomera y Molina de Segura incorporando más de 1.214 hectáreas del monte Coto Cuadros-Los Ásperos. La iniciativa también incide en la ejecución de los fondos Next Generation para tal fin y la declaración de Monumento Natural de los Cabezos y Lomas de Santomera.

María Marín, de Podemos, ha reprochado al PP el haber presentado una enmienda a la totalidad "que es en realidad una moción de adición" y se ha dirigido al diputado popular Víctor Martínez-Carrasco para asegurarle con sorna que "si lo que quería era una medalla nosotros no se la vamos a negar".

Todos los grupos se han posicionado a favor de la iniciativa presentada por Podemos, aunque el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha explicado que su enmienda corregía algunos puntos de la iniciativa original y añadía otros nuevos. El diputado de VOX Pascual Salvador ha pedido, no obstante, que "se hagan las cosas con coherencia y con criterios científicos".

SOLUCIONES A PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO MEDICAMENTOS

Por otro lado, la Cámara ha dado su apoyo unánime a una iniciativa del PP en la que se pide al Gobierno nacional soluciones para frenar los problemas de abastecimiento de medicamentos para tratar el TDAH. La diputada del PP María Luisa Meroño ha expuesto que los médicos deben "cambiar los tratamientos con otros medicamentos que no tienen problema de suministro, pero no siempre el tratamiento lo permite". La diputada de VOX María Eugenia Sánchez ha aludido también que el Gobierno nacional debe poner en marcha un plan para frenar el desabastecimiento de medicamentos.

La socialista María Soledad Sánchez, por su parte, ha defendido la labor del Gobierno de España al haber informado de "posibles problemas puntuales" al respecto, mientras que la diputada de Podemos María Marín considera que también "hay que abordar el tema de las patentes", ha dicho señalando que algunas están controladas por manos privadas. "Los medicamentos no pueden seguir siendo un bien de lujo como muchos de ellos", ha dicho.

Durante la sesión también se ha aprobado una moción de VOX, con el apoyo de PP y VOX, para eliminar trámites administrativos innecesarios. VOX no ha aceptado la enmienda presentada por el PP porque "la seguridad no se garantiza añadiendo más normativa a un sector productivo como el turismo". El PSOE, por su parte, considera que el registro del sector turístico es "necesario para reforzar la seguridad ciudadana que contribuye también a la competitividad del sector turístico".

Asimismo, durante la sesión de esta mañana, el Pleno ha rechazado la iniciativa del PSOE para convertir la Renta Básica de Inserción en un complemento del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La propuesta ha recibido los votos en contra de PP y VOX y solo ha contado con los apoyos de PSOE y Podemos.

PP, PSOE y Podemos se han opuesto, por su parte, a una moción de VOX pedía la eliminación del impuesto de sucesiones también a familiares del tercer grado. Desde VOX Ignacio Arcas piensa que el impuesto de sucesiones en España "no debería haberse aprobado nunca", aunque ha señalado que su iniciativa "va más allá" exponiendo que la bonificación en la Región no está incluida en el tercer grado de consanguinidad. El PP había presentado una enmienda parcial en la que señalaba que debía aprobarse antes la reforma del sistema de financiación autonómica, algo que no ha aceptado VOX.

Desde el PP, Carlos Albaladejo ha recordado que dicho impuesto "quedó casi suprimido por el PP debido a las deducciones del 99% para familiares de grupo 1 y 2 para las sucesiones y con la voluntad de seguir bajándose". Mientras que la socialista Carmina Fernández considera que VOX quiere "desmantelar el sistema de ingresos públicos que es lo que sostiene nuestro Estado de Bienestar. Eso es lo que quieren destrozar".

Por su parte, el diputado de Podemos Víctor Egío ha advertido que VOX propone "lo que el PP ha propuesto otras veces, eliminar el impuesto para todos". Ha afirmado estar de acuerdo en que las rentas más bajas paguen menos impuestos, pero no comparten que "por esa misma puerta se cuelen las grandes fortunas de la Región que pueden pagar impuestos".