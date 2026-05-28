El PP considera que la remodelación del Gobierno regional "garantiza estabilidad política"

Archivo - La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola - PP - Archivo

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola ha subrayado este jueves, tras la remodelación del Gobierno regional anunciado por el jefe del Ejecutivo autonómico, que "el presidente Fernando López Miras da un nuevo impulso político para que la Región de Murcia siga liderando el crecimiento económico y la creación de empleo en España".

"Frente al caos de un Ejecutivo central inoperante y carcomido por la corrupción, el presidente del Gobierno regional garantiza la estabilidad política y fortalece la certidumbre en nuestra tierra", ha señalado Guardiola, según han informado desde el partido.

"Ante la parálisis y la absoluta falta de confianza que impone el sanchismo, la Región de Murcia no podía permanecer inmóvil, y una vez más López Miras ha sabido adelantarse a los acontecimientos con un nuevo Gobierno que, con energías renovadas, dará respuesta a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y los desafíos más importantes de la sociedad actual", ha explicado la portavoz.

"Se trata de una decisión valiente y oportuna, que tiene como objetivo seguir construyendo una Región más fuerte y libre bajo la dirección de un Gobierno solvente, de proyectos renovados y preparado para abrir nuevas oportunidades", ha añadido.

"Hoy se abre una nueva etapa en la que la Región vive un momento decisivo y afrontará con decisión y determinación grandes desafíos como el acceso a la vivienda, que Sánchez ha convertido en el primer problema de los españoles, la defensa del trasvase Tajo-Segura, pendiente de un hilo ante la amenazada de nuevos recortes del Gobierno de España, o la recuperación del Mar Menor, abandonado por el Ejecutivo central", ha remarcado.

"Además, los nuevos consejeros, así como la ampliación de las consejerías, refuerzan nuestro compromiso con la Sanidad, la Educación, la innovación, la sostenibilidad y las políticas sociales", ha añadido.

Guardiola ha apuntado al hilo que "es muy significativo que el número de las consejerías no llegue ni a la mitad de los ministerios del agonizante Gobierno de Pedro Sánchez, alguno de los cuales no sabemos ni a qué se dedica". "Una vez más, demostraremos que en la Región somos capaces de hacer más y mejor con menos cargos y menor gasto público", ha asegurado.