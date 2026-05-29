El PP critica al PSOE por "estirar el chicle" de la 'trama de las prótesis' para "desviar la atención de su corrupción"

La diputada regional del Partido Popular Mª Carmen Ruiz Jódar - PP

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP Mari Carmen Ruiz Jódar ha denunciado que el PSOE regional "sigue estirando el chicle" con la 'trama de las prótesis' para "intentar desviar la atención de sus casos de corrupción".

"Ni todas las mentiras que son capaces de decir van a tapar la corrupción que tienen encima", ha remarcado la diputada. "Es paradójico que los socialistas condenen y dilapiden a los responsables de la Consejería de Salud, contra los que no pesa nada judicialmente, mientras, ante todos los imputados y casos de corrupción que afecta a su partido, no dicen ni una palabra; se quedan mudos", ha lamentado Ruiz Jódar, según han informado desde el partido.

Además, ha añadido que "para condenar a la Consejería de Salud sí saben hablar, sí dicen que tienen que dimitir y ser condenados como ellos digan. Pero cuando se trata de la corrupción de su propio partido, ahí guardan silencio". Ruiz Jódar ha señalado que "un partido que está corrupto hasta la médula no debería dar lecciones de honestidad".

La diputada ha insistido en que fue la Consejería de Salud la que denunció ante la Fiscalía esta trama y ha criticado que "una vez más, el PSOE utilice la salud de los ciudadanos de la Región de Murcia para embarrar e intentar mermar la confianza en la sanidad pública". "No se puede jugar con la salud de los ciudadanos ni generar alarma de manera irresponsable", ha señalado.

Ruiz Jódar ha asegurado que, bajo la gerencia de la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, el Servicio Murciano de Salud renovó al equipo responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y denunció ante la Fiscalía las presuntas irregularidades en torno a las prótesis detectadas.

"La realidad es que este presunto fraude económico se ha destapado gracias a una denuncia de la propia Consejería. El Gobierno regional es el principal interesado en que se conozca todo lo sucedido y en que los responsables paguen por ello", ha afirmado la diputada. En este sentido, ha insistido en que "hay que dejar trabajar al juez" y ha subrayado que "la colaboración de la Consejería de Salud está siendo absoluta en todo momento".