El PP denuncia la falta de planificación del Gobierno central en las obras del AVE de Torre Pacheco

La diputada regional del PP, María Luisa Ramón - PP

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia ha denunciado hoy el "auténtico despropósito" en la ejecución de las obras de la línea de Alta Velocidad entre Murcia y Cartagena a su paso por Torre Pacheco, que están generando "un impacto perjudicial en la movilidad diaria de vecinos, trabajadores y visitantes" debido a la "falta de planificación y coordinación del Gobierno de España.

La diputada regional María Luisa Ramón ha sido contundente al afirmar que "durante más de dos años, distintas infraestructuras viarias han permanecido cortadas o afectadas por estos trabajos", lo que evidencia que "el Gobierno de Sánchez es incapaz de ejecutar una obra estratégica sin generar un caos absoluto en el día a día de miles de ciudadanos".

Ramón ha señalado que, aunque "recientemente se ha reabierto al tráfico la RM-313 (variantes norte de Torre Pacheco)", la realidad es que "continúan existiendo importantes limitaciones en otras vías esenciales", como el puente que conecta Torre Pacheco con Roldán (el de la RM-F21), que "ha sido derribado, afectando gravemente a la movilidad interna" del municipio.

"Lo que está ocurriendo en Torre Pacheco no es una molestia puntual, es una situación insostenible provocada por la falta de planificación adecuada en la ejecución de las obras, especialmente en lo relativo a la coordinación de los cortes y la reposición de infraestructuras", ha denunciado la diputada, que ha subrayado los "graves perjuicios económicos y sociales para los más de 42.000 vecinos del municipio".

La parlamentaria autonómica ha destacado la importancia de las obras para la llegad del AVE al Campo de Cartagena, pero ha advertido además de que el Gobierno central pretende "seguir agravando el problema" con la previsión de demolición del puente de la RM-F14, que conecta Torre Pacheco con el Jimenado, una actuación que "podría colapsar aún más la circulación si no se actúa con sentido común", algo que, a su juicio, "brilla por su ausencia en el Ministerio de Transportes".

En este sentido, ha recordado que el propio Ayuntamiento ya ha trasladado formalmente su preocupación a ADIF. Ha solicitado explicaciones y una mejor planificación, ante unas obras que llevan "más de dos años de ejecución sin una fecha clara de finalización" en puntos clave como Balsicas, donde "se están limitando accesos esenciales como el de la RM-F19".

"Si bien estas infraestructuras responden a un interés general, resulta imprescindible compatibilizar su ejecución con la vida diaria de los ciudadanos", ha remarcado Ramón, para añadir que "el Gobierno de Sánchez ha demostrado que no sabe ni quiere hacerlo, lo que ha provocado la condena de los vecinos de Torre Pacheco a un aislamiento impropio del siglo XXI".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno de España que "no se proceda a la demolición del puente de la RM-F14 hasta que esté completamente reconstruido y abierto al tráfico el puente de la RM-F21", así como que informe "a la mayor brevedad posible" de los plazos de finalización de las obras y comunique "con la máxima antelación" cualquier actuación prevista.

Finalmente, Ramón ha exigido "transparencia, planificación y respeto a los vecinos", y ha advertido de que "el Partido Popular no va a permitir que el Gobierno central siga actuando con esta dejadez, improvisación y absoluto desprecio hacia los ciudadanos de la Región de Murcia".