El PPRM acusa al PSRM de "falsear" los datos de las listas de espera y destaca los refuerzos del SMS este verano

Diputado regional del PP, Antonio Martínez Pastor - PPRM

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Antonio Martínez Pastor ha acusado al PSRM de "falsear los datos de las listas de espera" para "confrontar con el PP a costa de la salud de los ciudadanos" y ha defendido que el Servicio Murciano de Salud (SMS) está incrementando la atención sanitaria durante los meses de verano.

Martínez Pastor ha respondido así a las críticas realizadas este lunes por la viceportavoz socialista Marisol Sánchez, quien ha denunciado dificultades para obtener citas en Atención Primaria, cierres de consultorios y reducción de actividad hospitalaria durante el periodo estival, según ha informado el PPRM.

El parlamentario 'popular' ha asegurado que los centros de salud y consultorios de la Región están realizando, según sus datos, un esfuerzo para garantizar la asistencia sanitaria, con prioridad para las citas presenciales y atención a los pacientes que acuden con una urgencia aunque no dispongan de cita previa.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el centro de salud Infante Juan Manuel de Murcia, donde, según ha indicado, "el 35% de los pacientes consigue cita el mismo día que la solicita, otro 21% la obtiene en uno o dos días y un 14% en un plazo de tres o cuatro días".

Martínez Pastor ha afirmado que estos datos "demuestran que la realidad de la atención primaria está muy lejos de la imagen catastrofista que pretende trasladar el PSOE" y ha reclamado a los socialistas "responsabilidad y rigor cuando hablan de la sanidad pública".

Según ha señalado, el SMS contratará este verano a más de 6.500 profesionales, 500 más que el año pasado, con una inversión superior a 37 millones de euros. Dentro de este dispositivo, ha resaltado la incorporación de cerca de 455 médicos durante el verano, frente a los alrededor de 200 profesionales de esta categoría que, según sus datos, se incorporaron en 2025.

"Frente a las críticas del PSOE, la respuesta del Gobierno regional son más profesionales, más recursos y una planificación destinada a garantizar la atención sanitaria en todos los rincones de la Región", ha subrayado Martínez Pastor.

El parlamentario 'popular' también ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "forzar a los sanitarios a una huelga indefinida inédita a nivel nacional" y ha defendido que las reivindicaciones de los profesionales de la sanidad son legítimas.

Por último, Martínez Pastor ha reclamado al PSOE que "abandone la confrontación y deje de generar una alarma injustificada entre los ciudadanos" y ha asegurado que la sanidad pública regional "se está reforzando" y que el SMS está realizando un "esfuerzo extraordinario" para garantizar la asistencia durante el verano.