El precio de una vivienda de 80m2 de segunda mano en la Región de Murcia es de 141.390 euros, según Fotocasa

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados de segunda mano en la Región de Murcia se ha situado en 141.390 euros en octubre, tras registrar un incremento interanual del 21,2%, el segundo más elevado de todas las comunidades autónomas, según datos del índice inmobiliario de Fotocasa.

En concreto, el precio medio del metro cuadrado se ha situado 1.767 euros en la Región en octubre de 2025, 309 euros más que en el mismo mes del año anterior, si bien se mantiene por debajo de la media nacional (2.789 euros).

Con respecto a septiembre, el precio ha aumentado un 1,6%, superior al conjunto de las comunidades autónomas (+1,2%).

San Pedro del Pinatar es el quinto municipio español con mayor incremento interanual de la vivienda, un 53,5%, solo inferior a los registrados por Vera, en Almería (+72,9%); Vandellós y Hospitalet del Infante, en Tarragona (+67,5%); Salvaterra de Muño, en Pontevedra (+62,6%) y Moncofa, en Castellón (60,4%).

Por su parte, del total de municipios analizados, Calasparra se encuentra entre los que tienen menor precio, con una media de 705 euros por metro cuadrado, cifra solo superior a las de Torreperogil y La Carolina, ambas en Jaén, donde el coste es de 660 y 675 euros, respectivamente.