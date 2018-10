El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia registró una caída del 8,7% en 2013, según idealista.com

Publicado 26/12/2013 11:48:26 CET

El precio del metro cuadrado se establece en la comunidad en 1.088 euros, el segundo más barato de todas las comunidades autónomas

MURCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia descendió un 8,7 por ciento durante 2013, según el último informe de precios de idealista.com, portal inmobiliario líder en España. Con este decremento el metro cuadrado se ha quedado en 1.088 euros y se mantiene como la segunda comunidad más barata del país tras Castilla-la Mancha (1.065 euros/m2).

La ciudad de Murcia cerró 2013 con un decremento del 11,5 por ciento. A pesar de esta bajada continúa siendo el municipio murciano más caro (1.485 euros/m2) junto con La Manga del Mar Menor. Las mayores caídas de la comunidad las experimentan los municipios de Mazarrón, con una rebaja en los precios de la vivienda usada del 15,8%, Águilas y Lo Pagán, con caídas del 12,6 y 11,8 por ciento, respectivamente.

Para la realización de este análisis el equipo de estudios de idealista.com ha estudiado una muestra de 11.034 viviendas de la Región de Murcia presentes en la base de datos de idealista.com entre el 22 de diciembre de 2012 y el 20 de diciembre de 2013.

CAÍDAS GENERALIZADAS A NIVEL NACIONAL

Aunque parece haber atenuado su caída a medida que transcurría el año, el precio de la vivienda usada en España no ha dejado de bajar en 2013 y ha acabado el año con una bajada del 7,4% que ha dejado el metro cuadrado en 1.734 euros. Un total de 480 de los 497 municipios (96,5% de la muestra analizada) en los que idealista.com ha estudiado la evolución anual han visto cómo sus precios caían.

Todos los mercados españoles han tenido una clara tendencia bajista durante 2013, tan solo la capital gallega de Lugo ha conseguido mantener sus precios al alza (7,3%).

La ciudad de Barcelona ha visto cómo sus precios caían un 1% durante 2013 hasta situarse en 3.183 euros/m2. El ritmo de caída parece haberse frenado en la capital catalana, aunque hay que tener en cuenta que desde que alcanzara su máximo en el primer trimestre de 2007 (4.888 euros/m2), la caída acumulada de precio en la ciudad condal ha sido del 34,9%.

Madrid finaliza 2013 con una caída interanual en el precio de la vivienda usada del 3,2%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 3.107 euros. Atendiendo a su máximo histórico, alcanzado en la ciudad de Madrid el segundo trimestre de 2007 (4.315 euros/m2), la caída acumulada es del 28%.

El precio medio de la vivienda usada bajó un 10% en Valencia capital durante 2013. esta caída ha dejado el precio del metro cuadrado en 1.592 euros. La caída acumulada desde el precio máximo, alcanzado en Valencia durante el segundo trimestre de 2007 (2.861 euros/m2), es del 44,3%.

Del resto de capitales destaca la caída de Pontevedra, la capital de provincia más castigada por las caídas de los precios, donde sus propietarios han tenido que bajar un 17,5% el precio de sus inmuebles en venta. En Toledo los decrementos han sido del 15,5%. Con caídas superiores al 13% están también las capitales de Ávila (-14,2%) y Guadalajara (-13,5%)

San Sebastián se consolida como la capital española más cara (3.922 euros/m2), seguida de Barcelona (3.183 euros/m2) y Madrid (3.107 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa Bilbao con un precio de 3.021 euros por cada metro cuadrado. En la parte opuesta de la tabla encontramos a Lleida, la capital más económica, con un precio (988 euros/m2).

Para Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com "sorprende el optimismo con que se cierra 2013, un año en el que no hay datos que objetivamente nos haga pensar que los precios han tocado suelo y que podamos hablar de recuperación del sector".

"El stock de viviendas no se reduce, la demanda nacional es reducida y no consigue financiación y el inversor extranjero llega a cuenta gotas, debido a la volatilidad de la seguridad jurídica y sin confirmarse que se podrán conseguir buenas rentabilidades. Mientras estos factores no mejoren los precios seguirán siendo la única palanca capaz de reactivar el mercado. La creciente sensación de euforia puede ralentizar el ajuste y retrasar la recuperación"