Archivo - El precio de la vivienda usada sube un 13,9% en la Región de Murcia durante el último año, según idealista - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia subió un 13,9% durante el último año, hasta situarse en 1.689 euros por metro cuadrado, según el último índice de precios de idealista.

En términos trimestrales, el precio aumentó un 1,8%, mientras que respecto al mes anterior la subida fue del 0,5%.

En la ciudad de Murcia, el precio de la vivienda usada se situó en 1.735 euros por metro cuadrado, tras registrar un incremento del 10,9% en los últimos doce meses.

Por municipios, Abanilla registró la mayor subida interanual de las analizadas, con un 33,9%, seguida de Archena, con un 32%, y Ceutí, con un 31,1%. Por el contrario, Abarán registró una caída del 11,8%, mientras que en Fortuna el descenso fue del 3%.

La Manga del Mar Menor fue el mercado con el precio más elevado de la Región, con 2.463 euros por metro cuadrado, seguida de Los Alcázares, con 2.150 euros. En el extremo contrario, Alguazas registró el precio más bajo de los municipios analizados por idealista, con 511 euros por metro cuadrado.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, señala que la compraventa de viviendas se encuentra "en un punto de inflexión en los mercados más dinámicos" y atribuye la moderación de las subidas a los precios alcanzados por la vivienda y al encarecimiento de la financiación. Según explica, estos factores han provocado una bajada de las compraventas que está "moderando la caída de producto y relajando las subidas de los precios".

Idealista actualizó en julio de 2026 la metodología de su índice de precios de vivienda para excluir productos como el alquiler de temporada o vacacional y reforzar la detección de valores anómalos. La nueva metodología se ha aplicado retroactivamente a la serie histórica para garantizar la comparabilidad de los datos.