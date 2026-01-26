Los precios industriales cerraron 2025 con una caída del 2,2% en la Región de Murcia por el descenso de la energía

Archivo - Operario industrial - EUROPA PRESS - Archivo

Los precios industriales cayeron un 2,2% en el mes de diciembre en la Región de Murcia con respecto al mismo mes del año anterior, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que apunta que, con respecto al mes anterior, la inflación industrial se mantuvo estable.

El descenso anual en los precios industriales en la Región estuvo marcado por la caída del 5,2% del precio de la energía, mientras que aumentaron los bienes de equipo (+3,9%), los intermedios y los de consumo duradero (+0,6% en ambos casos).

Por su parte, los precios de los bienes de consumo en general se incrementaron un 0,1% y los no duraderos no sufrieron variación.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los precios industriales se hundieron un 3% el pasado mes de diciembre en relación al mismo mes de 2024, tasa medio punto inferior a la de noviembre y su mayor retroceso del último año.

Con la tasa interanual del último mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en negativo.

El retroceso de la inflación industrial en diciembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 1,8 puntos, hasta el -10,8%, debido al abaratamiento del refino de petróleo y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en diciembre una tasa del 0,8%, tres décimas más que en noviembre y 3,8 puntos por encima del índice general.