La prevención de los delitos de odio centra las primeras actuaciones de la Cátedra Alianzas para la Convivencia (UMU) - UMU

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Alianzas para la Convivencia, impulsada por la Universidad de Murcia (UMU) y el Ayuntamiento de Murcia con el apoyo de la Guardia Civil, ha puesto en marcha sus primeras actuaciones, centradas en la prevención de los delitos de odio, a través de dos microcredenciales dirigidas a profesionales de la educación infantil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las primeras acciones, que se desarrollan durante este mes de noviembre, se dieron a conocer este martes en la jornada de presentación institucional de la Cátedra, celebrada en el Paraninfo del Campus de La Merced bajo el lema 'Una alianza por una sociedad más inclusiva, respetuosa y comprometida'.

La primera microcredencial está destinada al personal de las escuelas de educación infantil y aborda herramientas para favorecer la convivencia en aulas con niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA). La segunda se dirige al personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se centra en la actuación policial ante los delitos de odio, según ha informado al Universidad de Murcia.

Durante el acto se han expuesto los objetivos de la Cátedra y sus tres ejes de actuación: investigación, formación y prevención. La profesora promotora de la iniciativa, Ana Vanesa Valero, ha explicado que el proyecto apuesta por "la colaboración entre la universidad, las administraciones públicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Asimismo, ha defendido que "la educación y la formación juegan un papel fundamental para reducir las brechas sociales y favorecer la igualdad de oportunidades".

La Cátedra nace con el objetivo de promover la convivencia, la cohesión social y el respeto a los derechos humanos. Además, colabora con iniciativas como el Observatorio Regional contra los Delitos de Odio (ORDEO) y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), impulsado junto a la Guardia Civil.

La jornada ha contado con la participación del rector de la UMU, Samuel Baixauli; Ana Vanesa Valero; el coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil en la Región de Murcia, Francisco Pulido, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

El programa ha incluido también dos conferencias. Maite Garaigordobil, de la Universidad del País Vasco, ha abordado el juego como herramienta educativa para desarrollar competencias sociales, promover relaciones positivas y educar en la convivencia. Por su parte, Eduardo Fonseca Pedrero, de la Universidad de La Rioja, ha hablado de la prevención como fundamento de entornos educativos saludables e inclusivos.