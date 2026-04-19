Previsión meteorológica para este domingo, 19 de abril: cielos poco nubosos o despejados

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 19 de abril, cielos poco nubosos o despejados. Sin descartar nubosidad baja, brumas y bancos de niebla matinales en el entorno del Mar Menor.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar moderados del sureste por la tarde.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.