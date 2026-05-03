Previsión meteorológica para este domingo, 3 de mayo: chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 3 de mayo, intervalos de cielos muy nubosos, con chubascos, sin descartar que sean localmente fuertes y vayan acompañados de tormentas.

Las temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos de componente este.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.