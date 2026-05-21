Previsión meteorológica para este jueves, 21 de mayo: cielos despejados y pocos cambios en las temperaturas

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 21 de mayo, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.